Финские пограничники поймали россиянина, который провёл в Европе 10 лет по чужому паспорту

Возвращение в Россию надолго закрыло возможность въезда в ЕС мужчине, который незаконно жил в Европе 10 лет.

Как сообщили 12 февраля в Пограничной охране Финляндии, на минувшей неделе в поезде «Аллегро» Хельсинки – Петербург выявили россиянина-нелегала, который возвращался на родину. Во время проверки пограничники обнаружили, что рассказ пассажира противоречит сведениям в его российском загранпаспорте. Как выяснилось, мужчина 10 лет находился на Шенгенской территории с литовским паспортом, выданным на чужое имя. Документ, как подозревают пограничники, он использовал в Швеции. Литовский паспорт нашли у знакомого, с которым ехал россиянин.

Оба получили штраф за хранение поддельных документов. Россиянину-нелегалу запретили въезд в Шенген на пять лет.

Это был не единственный случай за последнее время, когда россиянин пытался скрыть реальное время нахождения в Европе. На минувшей неделе один россиянин попался с поддельными штампами о въезде и выезде с территории Шенгена.