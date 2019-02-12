«Зенит» проигрывает после первого тайма в Турции. Роберт Мак не забил пенальти

Футбольный клуб «Зенит» уступает турецкому «Фенербахче» по итогам первых 45 минут матча 1/16 финала Лиги Европы в Стамбуле 12 февраля. «Зенит» пропустил уже на 21-й минуте после розыгрыша углового после удара Ислама Слимани.

Под конец тайма у петербуржцев была возможность отыграться благодаря назначенному пенальти, но 11-метровый удар в исполнении Роберта Мака отбил вратарь соперника Харун Текин.

Напомним, в следующий раунд пройдет команда, победившая по общему счету по итогам двух матчей. Ответная встреча пройдет в Петербурге 21 февраля.