В России составили первый протокол о вовлечении детей в митинги. Юные калининградцы держали плакаты против пыток

Акция против пыток, которую устроили волонтёры штаба Алексея Навального в Калининграде, закончилась протоколом по обновлённой статье Кодекса об административных правонарушениях. Как сообщает 12 февраля проект «Апология протеста», это первое дело о вовлечении несовершеннолетних в митинги.

По информации юристов, протокол по части 1.1 статьи 20.2 КоАП получил волонтёр калининградского штаба Навального Иван Лузин. В четверг, 7 февраля он и двое его единомышленницами 15 и 16 лет вышли на площадь Победы с верёвками и плакатами, посвященными фигуранту дела «Сети» Виктору Филинкову и лидеру БАРС Александру Оршулевичу.

На странице штаба в «ВКонтакте» сказано, что пикетчиков доставили в отдел полиции. В тот же день девушек отпустили, а Лузина оставили ждать суда. Он же как самый старший получил протокол о «вовлечении».

Президент Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за участие детей в оппозиционных акциях в декабре прошлого года. Новые меры позволяют штрафовать, отправлять на обязательные работы или под арест до месяца. Поправки разработаны после майского митинга навальнистов «Он нам не царь». Как объяснили юристы, теперь за одну акцию можно быть наказанным трижды.