Интернет-омбудсмен Мариничев: «Суверенный Интернет» выгоден власти сегодня, но он закончится катастрофой

Власти России имеют все возможности успешно реализовать идею построения «суверенного Интернета» в стране. Об этом «Фонтанке» 12 февраля сказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

«Была такая шутка: «Партия, дай порулить». Государство пытается порулить Интернетом в самом незамысловатом виде – забирая функции технологического контроля, минуя операторов связи и привычное взаимодействие с ними. И у государства это получится. К сожалению, технологически это возможно. Шансов, что они не смогут создать единого оператора, нет. В краткосрочной перспективе это даст возможность власти администрировать Рунет точно так же, как администрируется корпоративная сеть на любом предприятии. Приятное ощущение для власти – иметь тотальный технологический контроль без административных препон», – считает Мариничев.

В то же время для бизнеса и государства принятые решения могут закончиться «катастрофой», отмечает коллега бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

«Для телеком-сегмента это ужасно. Бизнес не сможет гарантировать ни качество услуг, ни беспрерывность их предоставления. В любой момент сможет вмешаться некто, кто будет управлять контентной частью трафика. Единый оператор – уничтожение конкуренции. И это не даёт возможности компаниям вести бизнес, развивать инфраструктуру, с учётом роста трафика в будущем. Будет непонятно, как вообще в это инвестировать. Всё ведь будет упираться в качество тех железяк, которые государство обяжет ставить», – сказал интернет-омбудсмен.

По словам Мариничева, негатив станет заметен не раньше, чем через 3-6 лет. «Мы просто законсервируемся на том уровне развития сети, который есть сегодня. Как иммигранты, которые уезжали из СССР на Брайтон-Бич, спустя 20 лет обнаруживали себя в ментальном совке. Сейчас нам снова предлагают законсервироваться. С точки зрения долгосрочной перспективы, о которой и должны думать законодатели, этот закон – катастрофа. Он делит ментальность, создаёт новую ценность информации, новые стереотипы поведения и конфронтацию внутри общества».

При этом интернет-омбудсмен отмечает, что происходящее укладывается в логику последней колонки Владислава Суркова про «большую политическую машину Путина, которая только набирает обороты и настраивается на долгую, трудную и интересную работу».

«Но это только в кино, разогнавшись до 88 миль в час, можно на машине времени скакнуть в будущее. Можно и в прошлое. Я уж не говорю о том, что можно просто долбануться об стенку в нашем времени», – отметил Дмитрий Мариничев.

Законопроект о суверенном Интернете был принят сегодня в первом чтении. Подробности читайте в нашем репортаже .