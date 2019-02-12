«Зенит» прокомментировал информацию о нападении турок на петербургских болельщиков в Стамбуле

В футбольном клубе «Зенит» не подтвердили информацию о нападении на своих болельщиков в Стамбуле перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против местного «Фенербахче».

«Все девять автобусов с болельщиками доехали до стадиона без происшествий. Никаких стычек не было», – заявили «Фонтанке» в «Зените».

Ранее в телеграм-канале «OFNEWS / Новости Околофутбола» появилась информация о нападении турецких фанатов с ножами и арматурой на автобус с петербургскими болельщиками, который ехал к стадиону.