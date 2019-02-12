В Петербурге за 360 млн рублей строится первое в России производство «защиты» для газовых хранилищ

Научно-производственное предприятие «Компенсатор» инвестирует 360 млн рублей в производство защитных конструкций для хранилищ сжиженного природного газа. Компания станет первым в России производителем такого оборудования.

Эта продукция будет выполнять функцию защитной оболочки резервуаров для хранения сжиженного природного газа, они изготавливаются из нержавеющей стали толщиной 1,2 мм методом гибки с использованием гидравлического пресса. До сих пор отечественная промышленность не выпускала такие изделия, на рынке в основном присутствовали корейские производители, сообщают на предприятии.

«Компенсатор» инвестирует в этот проект 213 млн рублей собственных средств, еще 150 млн рублей – кредит от Фонда развития промышленности Петербурга. Гарантию для кредита выдал Банк ВТБ.

Наладить производство планируется уже в этом году. В “Компенсаторе” рассчитывают, что выручка предприятия благодаря новому производству увеличится почти на треть – до 1,2 млрд рублей. На заводе также считают, что смогут выйти на европейский рынок – за счет более низкой цены в сравнении с азиатскими производителями, а также благодаря более низким расходам на транспортировку изделий.

Крупнейший пакет акций АО «НПП Компенсатор» принадлежит холдингу «Интелтех» (структура «Ростеха»), еще 30% – у гендиректора предприятия Виталия Логунова. Предприятие располагается на территории «Северное верфи». Основной профиль предприятия – изготовление компенсаторов для трубопроводов. Такие изделия предотвращают расширение труб под действием температуры, их разрушение или деформацию. Основные заказчики «Компенсатора» – нефтегазовые и теплосетевые компании. Выручка компании в 2017 году составила почти 900 млн рублей, а прибыль – 50 млн рублей.