Во Франции протесты «жёлтых жилетов» отправили под суд больше 3 тысяч человек

После тринадцати уик-эндов маршей протестных акций против правительства во Франции под следствием оказались больше трёх тысяч человек. Об этом 12 февраля сообщил премьер министр страны Эдуар Филипп.

«С начала этого движения 1796 приговоров было вынесено судом, 1422 человека находятся в ожидании судебного приговора», – приводит его слова РИА Новости. Под какие санкции попали задержанные и удалось ли кому-либо из них оправдаться, не уточняется.

Протестные акции начались во Франции 17 ноября прошлого года. Поводом для шествий людей, одетых в жёлтые жилеты, стал рост цен на бензин и новые налоги. Позже к ним присоединились недовольные политикой правительства в целом. На фоне митингов в стране ввели мораторий на повышение цен на топливо, увеличили размер минимальной заработной платы.

Популярность президента страны Эммануэля Макрона, по данным опросов, начала восстанавливаться, но «жёлтые жилеты» продолжили марши. Акции сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией, которой разрешено успокаивать митингующих резиновыми пулями. За два с половиной месяца были ранены 1,5 тысячи человек, большинство из них — полицейские. На последней акции 9 февраля одному из протестующих взрывом гранаты оторвало кисть руки.