18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: +0
$ 65.68р
74.39р
23:46 13.02.2019
Расширенный поиск

Город
12.02.2019 20:46
Печать

Смольный меняет планы строительства развязок: без финансирования путепровод к новым Крестам, переход на Народной

Городское правительство собирается изменить очередность финансирования строительства и реконструкции улиц Петербурга: в 2019 году 751 млн рублей перейдет с одних объектов на другие. Об этом сообщает в проекте постановления правительства, который 12 февраля был размещен на официальном сайте городских властей. 

Больше всего изменений ждет Софийскую улицу: из 500 млн рублей, запланированных в бюджете на 2019 год, 250 млн уходят на следующие годы. В частности, деньги снимаются с её участков – с путепровода в Металлострое до Петрозаводского шоссе,  дороги на Колпино до Московского шоссе, а также до Заводского проспекта. В то же время участок, который соединит Софийскую и путепровод ж/д путей «Санкт-Петербург — Москва», получит дополнительно 212 млн рублей.

Предполагается полностью лишить финансирования в размере 296 млн рублей подземный переход через улицу Народная у домов под номерами 65 и 68. Согласно проект документа, в 2019 году на тоннель потратят лишь... 10 тысяч рублей, хотя еще осенью деньги на этот проект были учтены в бюджете по спецпоправке от врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Еще 130 млн рублей планируется снять со строительства обхода Красного села. Даже без этих денег проект финансированием не обделен: в 2019 году на него планируется потратить 1,28 млрд рублей. 

Зато в Смольном хотят добавить на строительство Финляндской улицы. Вместо запланированных 100 млн рублей будет потрачено 256 млн рублей.

Напомним, участок Финляндской улицы от Софийской до Советского бульвара строит компания «Орион плюс». Движение по объекту было запущено в конце декабря

 «Данный объект очень важен для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети Колпинского района, где расположено 6 промышленных зон, а численность населения составляет около 190 тыс. человек, – заявлял КРТИ. -  Финляндская улица разгрузит существующие Колпинское шоссе и проспект Ленина и будет служить их дублером. На новый участок дороги будет перенаправлена существенная часть транспортных потоков, связанных с обслуживанием промышленной зоны «Ижорских заводов». Кроме этого, новый участок Финляндской улицы позволит увести потоки большегрузного транспорта в обход жилых кварталов, что, несомненно, оздоровит транспортную ситуации на въезде (выезде) в Колпино». 

«Орион плюс» является одним из крупнейших дорожно-строительных подрядчиков Петербурга. Помимо укрупненных лотов на ремонт дорог в Петербурге, компания работает на южном берегу Обводного канала, а также на строительстве Южной улицы в Лахте.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl City
13.02.2019 12:21

Setl Group приступил к строительству нового детского сада в ЖК «Лондон»

Setl Group начал строить второй детский сад на 190 мест в квартале «Лондон» микрорайона «Семь столиц» в Кудрово. Он разместится между д.1 на Английской ул. и уже строящимся детским садом. Плановый срок ввода в эксплуатацию – 1 квартал 2020 года.
ГК «Эталон»
13.02.2019 11:25

Три банка аккредитовали ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ»

ПАО «Сбербанк», ВТБ (ПАО) и СМП Банк аккредитовали жилой комплекс бизнес-класса Fusion, который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит по адресу: Крапивный переулок, дом 4, литера А.
«Аквилон Инвест»
13.02.2019 10:54

Еще один банк аккредитовал ЖК «Q-мир» в Московском районе

Жилой комплекс «Q-мир», который холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Московском районе Санкт-Петербурга, неподалеку от метро «Московская», получил аккредитацию Газпромбанка.
12.02.2019 14:38

«Алмаз – Антей» подводит итоги программы выявления лидеров трудовых коллективов

Около пятидесяти победителей программы из числа сотрудников предприятий холдинга, участвуют в семинарах и практических занятиях, организованных Научно-образовательным центром СЗРЦ.
ГК «Эталон»
12.02.2019 14:17

«Эталон ЛенСпецСМУ» завершает монолитные работы на ЖК «Дом на Блюхера»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает активное строительство ЖК «Дом на Блюхера», расположенного в 10 минутах ходьбы от станции метро «Лесная».
предоставлено компанией OOO "Лидер Групп"
12.02.2019 11:22

Квартиры с любимыми европланировками

Ко Дню всех влюбленных компания «Лидер Групп» предлагает современные квартиры евроформата на особых условиях.
СК «Полис Групп»
12.02.2019 11:21

Введен в эксплуатацию дом №8 ЖК «Вернисаж» от ГК «Полис Групп»

Компания «Полис Групп» получила разрешение на ввод в эксплуатацию восьмого корпуса ЖК «Вернисаж», полностью завершив строительство проекта.
OOO "Лидер Групп"
11.02.2019 17:42

Мартовское удорожание в ГК «Лидер Групп»

С 1 марта 2019 года стоимость квадратного метра будет увеличена во всех домах жилого квартала «Гавань Капитанов», а также в комплексе AEROCITY. Успейте купить по старой цене!
Компания Л1
11.02.2019 15:46

ЖК «Маршал» аккредитован еще одним банком

7 февраля 2018 года Компания Л1 получила аккредитацию ЖК «Маршал» в банке ВТБ.
Setl City
11.02.2019 15:20

В ЖК «GreenЛандия» открылись новые магазины

Новые магазины продуктов, медицинский офис и салон красоты открылись в корпусах жилого комплекса «GreenЛандия» по адресу ул. Шувалова, 23, 25 к.1 и Воронцовский бульвар, 18.
ПАО «Группа ЛСР»
11.02.2019 15:08

«Группа ЛСР» вывела на рынок новый дом в проекте «Новая Охта»

Компания расширила предложение во второй очереди жилого комплекса «Новая Охта», строительство которого ведется в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Открыты продажи в доме №17 общей площадью почти 11 тыс. кв. м.
OOO "Лидер Групп"
11.02.2019 12:51

Утверждено месторасположение станции метро «Шкиперская»

Городские власти утвердили месторасположение станции метро «Шкиперская» (она же «Гавань»). Павильон запланирован на перекрёстке Наличной улицы и Шкиперского протока.