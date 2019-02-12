Смольный меняет планы строительства развязок: без финансирования путепровод к новым Крестам, переход на Народной

Городское правительство собирается изменить очередность финансирования строительства и реконструкции улиц Петербурга: в 2019 году 751 млн рублей перейдет с одних объектов на другие. Об этом сообщает в проекте постановления правительства, который 12 февраля был размещен на официальном сайте городских властей.

Больше всего изменений ждет Софийскую улицу: из 500 млн рублей, запланированных в бюджете на 2019 год, 250 млн уходят на следующие годы. В частности, деньги снимаются с её участков – с путепровода в Металлострое до Петрозаводского шоссе, дороги на Колпино до Московского шоссе, а также до Заводского проспекта. В то же время участок, который соединит Софийскую и путепровод ж/д путей «Санкт-Петербург — Москва», получит дополнительно 212 млн рублей.

Предполагается полностью лишить финансирования в размере 296 млн рублей подземный переход через улицу Народная у домов под номерами 65 и 68. Согласно проект документа, в 2019 году на тоннель потратят лишь... 10 тысяч рублей, хотя еще осенью деньги на этот проект были учтены в бюджете по спецпоправке от врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Еще 130 млн рублей планируется снять со строительства обхода Красного села. Даже без этих денег проект финансированием не обделен: в 2019 году на него планируется потратить 1,28 млрд рублей.

Зато в Смольном хотят добавить на строительство Финляндской улицы. Вместо запланированных 100 млн рублей будет потрачено 256 млн рублей.

Напомним, участок Финляндской улицы от Софийской до Советского бульвара строит компания «Орион плюс». Движение по объекту было запущено в конце декабря.

«Данный объект очень важен для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети Колпинского района, где расположено 6 промышленных зон, а численность населения составляет около 190 тыс. человек, – заявлял КРТИ. - Финляндская улица разгрузит существующие Колпинское шоссе и проспект Ленина и будет служить их дублером. На новый участок дороги будет перенаправлена существенная часть транспортных потоков, связанных с обслуживанием промышленной зоны «Ижорских заводов». Кроме этого, новый участок Финляндской улицы позволит увести потоки большегрузного транспорта в обход жилых кварталов, что, несомненно, оздоровит транспортную ситуации на въезде (выезде) в Колпино».

«Орион плюс» является одним из крупнейших дорожно-строительных подрядчиков Петербурга. Помимо укрупненных лотов на ремонт дорог в Петербурге, компания работает на южном берегу Обводного канала, а также на строительстве Южной улицы в Лахте.