Заявивший о неспортивном поведении Друзя – «Фонтанке»: Жду ответ через два месяца

Комиссия по этике и правление МАК ответят на обращение с заявлением о попытке Александра Друзя нечестно выиграть 3 миллиона рублей в передаче «Кто хочет стать миллионером?» в лучшем случае через два месяца, – об этом «Фонтанке» рассказал автор обращения, главный редактор передачи на Первом канале Илья Бер. Руководство канала, пообещавшее разобраться в ситуации, также с Бером не связывалось.

«Члены Комиссии по этике вынесут решение, затем, если правление МАК не дезавуирует его, – а такое бывает, – оно вступит в силу после публикации», – сказал Бер.

Главред передачи «Кто хочет стать миллионером?» отметил, что получил очень много откликов от друзей и знакомых на опубликованное им заявление, и все они были в целом одобрительные.

«Только один мой знакомый, чьё мнение важно для меня, отнёсся к этому с сомнением, – говорит Бер. – Он сказал, что у меня "жегловские" методы».

Напомним, что 12 февраля Илья Бер опубликовал в «Живом журнале» подробный рассказ о том, как осенью прошлого года магистр элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Александр Друзь предложил ему треть выигрыша, который составляет 3 миллиона рублей, в обмен на вопросы, которые прозвучат в передаче, и правильные ответы к ним. Бер подкрепил свои слова четырьмя аудиозаписями с расшифровкой.

Дозвониться до Александра Друзя «Фонтанке» не удалось.