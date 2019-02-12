В Подмосковье борца с коррупцией забили до смерти. Он возвращался из суда по делу о прошлом нападении

Руководитель подмосковного отделения общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти» Дмитрий Грибов был избит неизвестными в масках. Нападавших спугнул прохожий, но спасти активиста не удалось.

Как сообщает областной Следственный комитет 12 февраля, по предварительным данным, накануне в посёлке Виноградово двое в масках напали на местного общественного деятеля. Били, предположительно, битами, после чего сбежали. Потерпевшего забрала скорая, но в больнице он скончался.

Случившееся расследуют как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлёкшее смерть — часть 4 статьи 111 УК. Мотивы нападения пока неизвестны.

Председатель совета «Центра противодействия коррупции в органах государственной власти» Виктор Костромин рассказал, что погибший – глава регионального отделения Дмитрий Грибов.

«Я знаю, что он возвращался из суда, где защищал свои права по поводу предыдущего избиения. Там были суды с местными полицейскими по факту бездействия», – цитирует Костромина Daily Storm. По его словам, неизвестные в масках сбежали после того, как случайный свидетель пригрозил вызвать полицию.

«Центр противодействия коррупции» действует с 2006 года, насчитывает 44 отделения. Как сказано на сайте организации, главной целью является взаимодействие с государством в вопросах противодействия коррупции.