Очевидцы сообщают о столкновении 12 машин на дамбе. Пробка из-за ДТП на ЗСД рассасывается

Движение по скоростным магистралям в Санкт-Петербурге вечером 12 февраля затрудняют ДТП.

На Центральном участке ЗСД авария перекрыла, по словам очевидцев, две полосы. «После двухъярусного моста через Морской канал по направлению к вантовому мосту через Корабельный фарватер – аварийный транспорт в двух правых полосах. Просим учитывать данную информацию при планировании маршрута, использовать навигационные сервисы», – предупредило ООО «Магистраль Северной столицы». Образовавшаяся плотная пробка, по данным «Яндекса», уже рассасывается.

Массовое ДТП (или серия ДТП) случилось на дамбе между Горской и Кронштадтом. «Больше 12 машин... Гололёд. Пробка будет очень серьёзная, стоят на все полосы. Объезд змейкой. Я проскочил после ДТП через пару минут, походу. Далее через пару километров ещё один одиночка в левом ряду, стоит машет, предупреждает всех. Будьте внимательны», – сообщает Сергей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Вроде как серьезно не пострадали, только железо», – добавляет Света.

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Напомним, в Петербурге понижается температура, 13 февраля ожидается минус 4 градуса, а значит, гололедица неминуема.