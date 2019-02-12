Путин заявил о необходимости модернизации строительных стандартов

Стандарты, технические требования и соответствующие регламенты необходимо модернизировать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности по вопросам реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Иннополисе.

В ходе общения с президентом представитель КБ «Стрелка» Денис Леонтьев заявил, что российские регламенты в сфере градостроительства требуют существенных изменений.

«Если мы хотим избежать воспроизводства застройки индустриального города 60 – 70-летней давности, то целесообразно комплексно посмотреть на нормативы, которые есть на федеральном уровне. Нужно комплексно пересмотреть модели жилой застройки. Создавать их на основе сомасштабной человеку среды», — сказал Леонтьев.

«Вы правы, я полностью с вами согласен… Нам нужно менять стандарты, технические требования, всякие регламенты. Безусловно, сто процентов. По этому пути нужно идти», — сказал Путин.

Президент отметил, что при изменении регламентов нужно учитывать российскую специфику.

«Я имею в виду, что у нас за Уралом минус 50, снеговая нагрузка у нас – не как в бывшей ГДР, и так далее. Мы просто должны это иметь в виду, учитывать», — добавил президент.

Ранее КБ «Стрелка» совместно с Минстроем России и организацией ДОМ.РФ представили Стандарт комплексного развития территориий, основная задача которого заключается в формировании комплексного подхода к целостному развитию территорий с учетом современных социальных и экономических условий, интересов жителей, бизнеса и городских властей, а также повышении качества жизни горожан.