Обвиняемого в нападении на женщину в Осло россиянина признали невменяемым

Гражданин РФ, который обвиняется в нападении с ножом на 25-летнюю женщину в супермаркете в Осло, по предварительным выводам экспертизы, признан невменяемым. "Мужчина, который обвиняется в терроризме после нападения на женщину с ножом в Осло в середине января, предварительно признан невменяемым", – сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Nettavisen и адвоката задержанного.

"Эксперты пришли к выводу, что в момент совершения преступления он мог быть в состоянии, соответствующем психозу", – приводятся в сообщении слова адвоката россиянина Уле Лунда.

Он добавил, что в этом случае россиянин не может нести ответственность за совершенное преступление. Как отмечает норвежское издание, обвиняемому предстоит пройти еще одну экспертизу.

Напомним, что 17 января россиянин, прибывший в Норвежское Королевство из Швеции, напал с ножом на 25-летнюю женщину в центре Осло. В скором времени его задержали. По версии следствия, атака могла стать частью более масштабного нападения террористической организации. Потерпевшая в критическом состоянии была госпитализирована. Подозреваемый в ходе допроса признался, что собирался убить больше людей. Позже он отказался от своих показаний. По данным норвежских СМИ, его российский паспорт выдан в Башкирии.