На пике революции. Как иностранцы видят каршеринг в России

Россия лидирует в «каршеринговой революции», считают иностранные СМИ. Москва с населением более 12 миллионов человек сейчас имеет самый большой парк каршеринговых автомобилей в Европе и второй по величине в мире, уступая лишь Токио. Москвичам доступен чуть ли не весь спектр моделей автомобилей, от базовых KIA до Porsche 911, а это означает, что у жителей российской столицы есть выбор не хуже, чем у иного олигарха.

Москва буквально наводнена автомобилями, которые можно взять в краткосрочную аренду за смешную по западным понятиям сумму 5 рублей за минуту, пишет австралийская CarsGuide. И эта сумма включает в себя страховку, бензин и даже плату за парковку.

CarsGuide приводит пример 31-летнего москвича по имени Евгений Барков, который регулярно пользуется каршерингом и не собирается больше покупать автомобиль. У Баркова когда-то была собственная машина, но его раздражало, что она постоянно требовала денег, даже когда не использовалась, а просто стояла. Взяв калькулятор, Барков подсчитал, что гораздо выгоднее продать автомобиль и перейти на каршеринг навсегда.

«Вложения во владение автомобилем приносили мне только неудобства, – цитирует слова Баркова австралийское издание. – Теперь же я могу платить только за то, чем пользуюсь».

Для москвичей серьезным удобством стала возможность прямо при заказе каршерингового автомобиля со смартфона включать прогрев автомобиля. Эта функция теперь заложена в программы многих прокатных сервисов.

Для таких автолюбителей, как Евгений Барков, еще одним преимуществом оказалось то, что можно выбирать, на какой марке сегодня ездить: в понедельник это может быть «Лада», а во вторник – Mercedes-Benz.

Каршеринг постепенно пробивает себе дорогу, завоевывая все новые территории. Не везде еще потенциальные клиенты смогли оценить преимущества сервиса кратковременного проката. В этом смысле Россия и, в частности, Москва показывают пример того, как в условиях современного мегаполиса решать проблемы перегруженности дорог и невозможности дальнейшего роста автопарка.

Многие автопроизводители уже сейчас или начинают плотно сотрудничать с каршеринговыми компаниями, или открывают собственный прокатный сервис. Так, Volkswagen налаживает сервис Moia, а некогда непримиримые конкуренты Daimler и BMW объединяют свои Car2Go и DriveNow.

«Мы приближаемся к моменту, когда весь авторынок может перевернуться с ног на голову», – цитирует CarsGuide лондонского аналитика из консалтинговой компании Frost & Sullivan. В этой новой ситуации автомобильные компании рискуют превратиться в оптовых поставщиков для сервисов проката, утратив, таким образом, прямую связь с автовладельцами. А это для них, по мнению экспертов, некомфортная ситуация.