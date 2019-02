В аэропорту Нью-Йорка из-за снегопада отменили 200 рейсов

Сильный снегопад и порывистый ветер стали причиной отмены 12 февраля более 200 рейсов в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Как сообщила во вторник утром в Twitter администрация аэрпорта, "почти 220 рейсов отменены из-за снегопада и ожидаемого дождя с мокрым снегом". В основном отменены рейсы внутри страны. Согласно данным справочной службы аэропорта, рейс "Аэрофлота" SU100 из Шереметьево прибудет в Нью-Йорк по расписанию – в 12:15 (20:15 мск).

⚠️JFK Flight Activity Update⚠️

As of 7:15 AM, more than 200 flights at #JFKairport have been cancelled due to anticipated weather conditions. Travelers should confirm flight status with their airline as more disruptions may occur once the snow/sleet move through the #NYC area. pic.twitter.com/MlOtwYMeCn