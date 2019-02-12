В Петербурге дом бывшего зама Путина прирос незаконной террасой. КГИОП требует убрать новодел, оставивший здание без газа

Комитет по охране памятников Петербурга готовится оштрафовать собственника квартиры в старинном особняке в Аптекарском переулке за небрежное отношение к наследию. Дом, где зарегистрированы экс-заместитель Владимира Путина и другие высокопоставленные лица, памятником не является, но пристройка на крыше в его облик не вписалась.

Как сообщили в пресс-службе КГИОП 12 февраля, здание в Аптекарском переулке, 4, относится к числу исторических и находится в границах единой охранной зоны в центре города, соответственно, самовольные надстройки запрещены. Несмотря на это, мансарда с одним рядом окон дополнилась вторым, а дымоходы со стороны Марсова поля были демонтированы.

Сама по себе мансарда была согласована в 2005 году, но на дальнейшие модификации и строительство террасы проектная документация в ведомство не поступала. Как писала «Фонтанка», собственник 45-й квартиры в строительном порыве демонтировал две вентиляционные шахты, из-за чего пострадала вентиляционная система квартир на стояке.

Подачу газа приостановили. Под отключение попали квартиры, зарегистрированные на экс-сотрудницу УФСБ Петербурга и области, топ-менеджера пивоваренной компании «Балтика», отельера. Зарегистрирован в здании, построенном в 1828 году, также бывший замдиректора ФСБ Виктор Черкесов. Его руководителем был Владимир Путин.

В КГИОП сообщили, что в декабре вызывали собственника на беседу. За террасу, нарушающую облик исторического здания со стороны Марсова поля, и демонтированные дымоходы он получил протокол об административном правонарушении. Максимальная санкция для граждан — 200 тысяч рублей штрафа. Сейчас комитет направил в Куйбышевский суд иск с требованием обязать собственника в течение полугода навести порядок на крыше и восстановить конфигурации.