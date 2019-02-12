У парадного подъезда Смольного метростроевцы не нашли ни денег, ни спокойствия

Без плакатов, лозунгов и лидера полсотни рабочих компании «Метрострой» вышли к зданию городского правительства.

Пока между городскими властям и компанией «Метрострой» идут пререкания и бурная «бумажная» работа, миллиардные госконтракты расторгаются, чтобы спустя 10 дней снова стать действующими, 6 тысяч метростроителей не получают зарплату и не могут нормально работать. Устав от неопределенности и безденежья, некоторые из них пришли с утра к Смольному. Вместо громких требований — молчаливый укор.

В 9:00 12 февраля проходящие в здание правительства Петербурга могли наблюдать картину: напротив забора, огораживающего Смольный, стояли несколько десятков крепких мужчин. Никаких плакатов, лозунгов, громкоговорителя и других атрибутов протеста. Первоначально они собирались прийти утром в понедельник, 11 февраля, но вице-губернатор Эдуард Батанов назвал выбранный день датой, когда рабочим выдадут долги по зарплате за декабрь. Однако этого не случилось: как отрапортовал 11-го числа «Метрострой», вознаграждение получили 60% персонала всего лишь 5 компаний из 13.

Как и в прошлый раз (1 февраля с десяток рабочих постояли у этого парадного крыльца), к собравшимся подошел полицейский. Получив заверения, что это не митинг и шума не будет, он попросил курить максимально отдаленно от входа в правительство и вернулся на другую сторону аллеи Смольного. Правоохранители не вмешивались в ход мероприятия, лишь снимали происходящее на камеру.

Примерно через 20 минут из здания правительства вышел человек и направился к группе метростроителей. Это был помощник вице-губернатора Батанова, который предложил трем представителям пройти на личную аудиенцию к чиновнику. Метростроевцы возмущенно погудели: почему бы уважаемому вице-губернатору не покинуть свой кабинет и не поговорить со всеми сразу? Но троица представителей нашлась быстро.

Народ потихоньку продолжал стягиваться вплоть до 10 утра. Разбившись на небольшие группки, тихо переговариваясь, стояли и ждали ходоков. В итоге у здания Смольного, по разным оценкам, скопилось от 50 до 100 человек.

«Дело не только в зарплате. Надоела эта неопределенность, хочется уже наконец понять, что будет с нами дальше, что будет со строительством метро и с «Метростроем», – донеслось от одной из групп. Говорили о разном: одни винили руководство компании, перетирая слухи о роскошном образе жизни топ-менеджмента, другие – чиновников, которые бюрократией довели «Метрострой» до критического состояния. Третьи жаловались на безденежье, вспоминали, что в Петербурге в метростроении работы фактически нет.

После 10:00 появились и журналисты. Давать комментарии на камеру оказались готовы отнюдь не все.

«До нас никакая информация не доходит, мы сами все узнаем только из прессы и слухов. От руководства никаких новостей нет. Из прочтенного впечатления складываются такие: они [городские власти и «Метрострой»] чего-то между собой решают, но прийти к общему знаменателю не могут. В итоге страдают обычные работяги. Проблемы есть уже около года, то есть с того момента, когда в марте начались первые задержки по зарплате. Потом возникли трудности с авансами, а дальше и вовсе нам не платили месяцами, но при этом мы продолжали работать. Однако край есть всему, и сейчас работы встали полностью», – поделился своим мнением с корреспондентом «Фонтанки» один из метростроителей. Несмотря на ощутимый скептичный настрой по отношению к руководству «Метростроя», он поддержал версию компании о причинах кризиса: из-за нехватки финансирования не удавалось вовремя покупать материалы и оборудование. Эти эпизоды копились, а сроки тем временем лишь сокращались.

К 10:40 у входа в Смольный появился генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров. С натянутой улыбкой коротко поприветствовал рабочих и заверил: идет, чтобы вернуться к рабочим с конкретикой. Кто-то стрельнул ему в спину фразой: «Давайте, а то скоро китайцы метро будут строить вместо нас». Александров на ходу обернулся и ответил утвердительным: «Вот-вот».

Практически сразу после его ухода появилась троица, ушедшая к Батанову. Их сразу разделили, вокруг каждого образовалась группа слушателей. Все на разный манер вещали примерно одно и то же: долги по зарплате обещают погасить до конца недели, первоочередная задача — достроить Фрунзенский радиус, а будущее компании по-прежнему под вопросом, хоть сейчас все и двигается в правильную сторону. Добавили, что вице-губернатор Батанов не против увеличения зарплаты рабочим, но сделать это можно будет только при заключении следующих госконтрактов на строительство метро. В рамках существующих соглашений пересмотреть ставки не получится.

Оптимизм не обуял собравшихся, сразу из нескольких групп донеслось: придется еще раз собраться, только в следующий раз недовольных больше будет. И сегодня-то метростроевцы говорят: «Мы все сейчас пессимисты, но в разной степени». Половина собравшихся пошла по домам. Только один из них сказал корресподенту "Фонтанки": «Хватит относиться к нам, как к рабочему скоту. Все, чего мы хотим, – нормально работать и получать достойное вознаграждение за свой труд».

Примерно к 11:15 Николай Александров вышел после встречи с Батановым и направился к дождавшимся рабочим. Заверил: "У нас сейчас мировое соглашение с налоговой, в 12 часов заседание. Мы на судебное заседание несем это соглашение, чтобы суд его утвердил. После мирового город готов финансировать стройку, а не только ваши зарплаты. Программу работ по трем линиям мы представили». Пообещал – работа для метростроителей будет.

– У меня ипотека и ребенок. Жена сказала: «Зарплаты не будет — ночуй где хочешь», – донеслось из толпы. Александров в ответ на это дал такой расклад: компания попробует перевести зарплату по той же схеме, что и в Новый год, то есть с привлечением прокуратуры и приставов. Если не получится, то придется подождать мирового соглашения, которое уже почти подписано. Он допустил, что суд может взять паузу в сутки-двое для изучения документа и добавил про зарплаты: «Точно будет на следующий день после решения суда».

Александров привел конкретный пример: сотрудникам «СМУ-10» деньги перевели в пятницу, при этом зарплаты начали приходить только в понедельник-вторник. «СМУ» под номерами 11, 13 и 15 придется ждать либо работы прокуратуры, либо решения суда. После этого он совершил первую попытку уйти, намекая на срочную необходимость: «Документы-то нужно подписать», но его не отпустили.

Рабочие начали жаловаться на отсутствие изменений к лучшему: люди либо находятся в отпуске за свой счет, либо на 2/3 от оклада и при этом сидят без дела. Александров ответил, что у компании сейчас только один контракт действующий, а остальные, несмотря на отзыв уведомлений о расторжении, фактически подвисли. «Половина офиса «Метростроя» уже в отпуске за свой счет этот месяц. Полностью за свой счет. Кто-то выходит на работу, кто-то не выходит», – пожал плечами директор компании.

Видно было, что Александров хочет по-человечески объяснить рабочим, что сейчас проблема с зарплатами во многом сложилась из-за тонкостей финансовых проводок, но делать многообещающие заявления ему мешали обступившие журналисты. Обрисовать ситуацию, не указывая названий банков, у директора не получилось. Ведь те отказались переводить деньги от «Метростроя» в «СМУшки» и другие «дочки» (на счетах компании есть ограничения от налоговой) и расценили решение суда как "добро" на перевод только числящимся непосредственно в ОАО «Метрострой». Перевести деньги другим юридическим лицам даже с целью выдать зарплаты не получается.

Из поредевшей толпы рабочих послышался вопрос: «Через сколько мы начнем работать после мирового соглашения с налоговой?» Александров ответил, что на площадках успели скопиться невывезенные грунты, потому что нет денег, чтобы заплатить за их транспортировку. Немного прикинув, сообщил: «Неделя».

Один из метростроевцев пожаловался: «Участок у Кировского завода только при мне уже три года не подключен к электричеству, работаем на дизеле».

– Знаю. Мы уже обращались к заказчику, ну что я тут могу еще сделать? – ответил Александров.

– Даже город не может ничего дать? – искренне удивился рабочий.

– Я этого не говорил, – дважды открестился гендиректор «Метростроя».

Не ответил он только одному рабочему, который упрекнул руководителя в том, что охранники получают больше проходчика. Когда молчание затянулось, один из толпы воскликнул: «Без комментариев, понятно!» – и направился к автобусной остановке. За ним потянулись и другие. Николаю Александрову при включенных диктофонах сказать было нечего.

По пути к своему автомобилю журналистам он рассказал, что по условиям составленного мирового соглашения компания 3 года будет рассчитываться с налоговой и уже даже частично погасила требования – из 812 млн рублей осталось 750 млн. Подчеркнул, что работы нигде не приостановлены, а на вопрос о возможной покупке Смольным части акций «Метростроя», уже садясь в машину, коротко бросил: «Будут предложения — будем обсуждать».

К этому моменту перед зданием Смольного метростроевцев уже не осталось. Лишь уходящие и приходящие чиновники да несколько полицейских. Один из них подошел к группе журналистов, проводившей Александрова, и спросил: «Ну что, дадут ребятам их зарплаты?»

...

Корреспондент «Фонтанки» заглянул на судебное заседание, о котором говорил Николай Александров: ни мирового соглашения, ни директора на нем было. Зато был начальник юридического отдела «Метростроя» Владимир Фомин, который доложил судье: прямо сейчас предоставить документ стороны не могут. Все из-за того, что мировое соглашение должно быть заверено (требование налоговой) нотариусом, которому потребуется несколько дней, чтобы сделать выписки из Росреестра. Это необходимо, чтобы недвижимостью компании подкрепить мир между «Метростроем» и налоговой. Судья назначил заседание на 19 февраля, что, впрочем, совсем не означает, что именно этот день станет датой утверждения мирового соглашения. Принести документы стороны могут в любой будний день.

Уже ближе к середине дня в соцсетях десятки оставшихся сегодня дома поддержали коллег. И открыто, и в личных сообщениях. Радикально настроенных мало. Людям нужно лишь немного денег и уверенность в завтрашнем дне. 12 февраля у здания городского правительства они не нашли ни того, ни другого.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»