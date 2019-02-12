Ford маскирует водителей под сиденья – ради эксперимента

Порой для того, чтобы испытания той или иной функции автомобиля прошли гладко, испытателям приходится принимать неординарные меры. Например, одевать водителя-испытателя в костюм, имитирующий сиденье автомобиля.

Ford испытывает систему световой сигнализации, которая по идее должна помочь беспилотникам во взаимодействии с пешеходами, пишет Stuff. Но соблюдение «чистоты эксперимента» потребовало некоторых неординарных, даже можно сказать, комических мер. Чтобы тестовый Ford Transit Connect выглядел максимально похожим на автономный автомобиль (хотя на самом деле это был обычный микроавтобус, за рулем которого находился испытатель), водителя спрятали в то, что компания называет «человек-сиденье».

Кадр из видео в YouTube

Считается, что когда водитель не виден, исследователи смогут лучше понять, как пешеходы будут реагировать на цветные сигналы беспилотника, демонстрирующие его намерения. Согласно разработкам Ford, на беспилотники предполагается устанавливать световое табло, мигающее белым, пурпурным или бирюзовым цветом, для обозначения того, что машина собирается начать движение, повернуть или уступает дорогу.

«Люди должны доверять автономным транспортным средствам, и ключом к этому является разработка одного универсального визуального средства коммуникации», – говорит Торстен Варвел, главный менеджер по световому оборудованию Ford of Europe.

На крыше тестовой машины был установлен световой короб, в котором находились лампочки трех цветов. Во время аналогичных испытаний в США световая сигнализация устанавливалась внутри машины, под ветровым стеклом, но это было признано менее эффективным, в то время как расположенная на крыше сигнализация хорошо различима даже на расстоянии в 500 метров.

Испытания показали, что 60% из 173 опрошенных, столкнувшихся с Transit Connect, считали, что это был автономный автомобиль.

Видео: YouTube/Ford Europe