Частные компании могут лишиться права установки видеокамер фиксации на дорогах

Через пять-шесть лет система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения может стать полностью государственной. Об этом во вторник, 12 февраля, заявил в интервью РБК вице-премьер правительства России Максим Акимов.

Установка камер фиксации нарушений должна полностью финансироваться за счет госбюджета, считает вице-премьер. Решение проблем с бюджетом за счет частно-государственного партнерства на примере концессий — это, уверяет чиновник, «продажа будущих свобод в рассрочку».

Передача всей системы камер под управление государства должна помочь снизить смертность на дорогах в четыре раза. Камеры порой стоят там, где могут помогать зарабатывать на штрафах, полагает Максим Акимов: «Сейчас камера — это средство коммерциализации, а камеры не должны зарабатывать, иначе они не там стоят».

По его словам, передача всей инфраструктуры в руки «публичной власти» должна произойти в ближайшие пять-шесть лет.

Такая позиция идет вразрез с предыдущими заявлениями и намерениями властей. Так, в этом году комитет по информатизации Петербурга собирается объявить открытый конкурс на установку в городе более чем тысячи камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Подписать соглашение о концессии изъявили желание 12 компаний, в том числе одно государственное – ПАО «Ростелеком». Автор самого первого проекта соглашения – московское ООО «Строй-Инжиниринг» объявило о готовности вложить в петербургскую систему фиксации нарушений 10,1 млрд рублей и потратить еще 17,6 млрд на ее обслуживание в течение 11 лет.