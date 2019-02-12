Резник подал второй иск к Беглову. На этот раз в соответчиках журналист

Депутат Максим Резник подал второй иск к врио губернатора Александру Беглову. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов 12 февраля.

Исковое заявление о защите чести и достоинства зарегистрировано в Невском районном суде и пока не принято к рассмотрению. Ответчиками указаны Василий Романов, журналист и учредитель СМИ "Мы можем.ру", и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. В исковом заявлении истец просит признать не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство Резника распространенные ответчиком указанные в иске сведения.

Ранее «Фонтанка» писала про исковое заявление в Смольнинский районный суд. В документе, составленном адвокатом Натэлой Пономаревой, Резник просит признать не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство слова: «Сегодня (23 января 2019 г.) опять там (в Заксобрании) один из депутатов, Резник, выступал. И говорил, что надо было сдать город (Ленинград) фашистам», а также то, что «Резник М. Л. сошел с ума».

«Указанные сведения порочат честь и достоинство Резника Максима Львовича, так как противоречат его убеждениям, гражданской позиции, свидетельствуют о якобы совершенном им нечестном, неэтичном поступке, безусловно осуждаемом обществом», – написано в иске.

В случае если Беглов не сможет доказать сказанное, пострадавший просит выплатить 1 рубль, а также разместить опровержение на сайте петербургского правительства.

Предварительное судебное заседание по этому делу назначено на 21 февраля https://www.fontanka.ru/2019/02/06/073/ .