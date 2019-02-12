Очередной грузовик видоизменился под «мостом глупости»

«Мост глупости» на Софийской улице продержался без ДТП 12 дней. До этого перерыв составил без малого два месяца. Сегодняшняя авария – третья на этом месте с начала года.

12 февраля очевидцы из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» заметили под мостом очередной застрявший грузовик. По подсчётам твиттера «Моста глупости», это 165-я «жертва».

Предыдущий случай (первый в этом году) был 31 января, когда в Петербурге массово эвакуировали учреждения, торговые центры, школы и бизнес-центры из-за анонимных писем с угрозами. У «моста глупости» же была своя эвакуация – один за другим застряли два грузовика.

Отметим, что в ночь с субботы на воскресенье очередное ДТП случилось и у одного из собратьев «моста глупости» – ограничителя высоты в Кудрово. Там с грузовика снялась будка.