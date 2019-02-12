Происшествия
Очередной грузовик видоизменился под «мостом глупости»
«Мост глупости» на Софийской улице продержался без ДТП 12 дней. До этого перерыв составил без малого два месяца. Сегодняшняя авария – третья на этом месте с начала года.
12 февраля очевидцы из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» заметили под мостом очередной застрявший грузовик. По подсчётам твиттера «Моста глупости», это 165-я «жертва».
Предыдущий случай (первый в этом году) был 31 января, когда в Петербурге массово эвакуировали учреждения, торговые центры, школы и бизнес-центры из-за анонимных писем с угрозами. У «моста глупости» же была своя эвакуация – один за другим застряли два грузовика.
Отметим, что в ночь с субботы на воскресенье очередное ДТП случилось и у одного из собратьев «моста глупости» – ограничителя высоты в Кудрово. Там с грузовика снялась будка.
Справка:
«Мост глупости» официально называется мостом № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице. Он построен в 2009 году и передан в эксплуатацию в 2014-м, и с тех пор под ним регулярно застревает транспорт, особенно «Газели». Из-за этого над ним повесили растяжку с соответствующим предупреждением.
Городские власти активно взялись за мост после того, как юбилейная, 150-я «Газель» застряла под ним в День города, 27 мая. Ряд мер по снижению аварийности оказался более или менее эффективен - ДТП стало заметно меньше.