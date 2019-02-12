Суд запретил компании, близкой к миллиардеру Пригожину, намыть в Финском заливе 200 га для девелоперского проекта

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение петербургского арбитража, помешавшее городскому комитету имущественных отношений отказать компании «Зингер девелопмент» намыть в акватории Финского залива 2 квадратных километра для строительства элитного комплекса «Залив островов». Соответствующее постановление апелляционный суд вынес 12 февраля.

Представителю «Зингер девелопмент» на судебном процессе противостояли представители шести комитетов Смольного: кроме КИО против «Залива островов» выступили комитет по природопользованию и охране окружающей среды, комитет по развитию транспортной инфраструктуры, КГИОП, комитет по градостроительству и архитектуре. Коллективными усилиями чиновникам удалось убедить тройку судей в нецелесообразности появления в Невской губе новых намывных территорий.

Одним из аргументов в позиции противников девелоперского проекта стали результаты исследования влияния намывных территорий на уровень подъема воды в Невской губе во время наводнений, которое провело Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Специалисты Росгидромета констатировали: строительство новых намывных территорий в Невской губе крайне нежелательно.

Результаты этого обследования появились после того, как 30 октября 2018 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск ООО «Зингер девелопмент» о признании незаконным отказа в согласовании намыва искусственного земельного участка для «Залива островов» в акватории Финского залива у поселка Ольгино и обязал Смольный согласовать проект. 12 февраля апелляционная инстанция отменила это решение.

Территория под планируемым намывом находится в федеральной собственности. Проект благополучно прошел согласования во всех предусмотренных законом федеральных ведомствах, но получил отказ в петербургском комитете имущественных отношений. Этот отказ и был успешно оспорен в арбитраже первой инстанции, но оказался признанным правомерным во второй.

Сам девелоперский проект заявлен на общей площади в 200 гектаров, где должно разместиться 5,2 млн кв. метров, из них 1,8 млн — коммерческая застройка смешанного использования, а 3,2 млн метров — жилье. Жилье, вероятно, планируется бизнес- или элит-класса, следовательно, число квадратных метров на человека здесь должно быть примерно равным европейским стандартам — то есть 40 – 50 метров. В таком случае на архипелаге могут поселиться от 64 до 80 тысяч человек — в жилых «кластерах», сгруппированных в нечто вроде атолла, каждый кластер — на шесть тысяч человек. Объем заявленных инвестиций – 400 млрд рублей, что сопоставимо с доходной частью бюджета Петербурга за 2018 год (538,7 млрд).

По данным информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», зарегистрированное в Петербурге ООО «Зингер-девелопмент» с уставным капиталом 10 000 рублей принадлежит Юлии Зосимовой. СМИ связывают эту компанию с миллиардером Евгением Пригожиным.