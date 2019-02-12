Венесуэла предложила России, Китаю и Индии создать собственный торговый блок без доллара

Латиноамериканская страна, нефтяной сектор которой оказался парализован американскими санкциями, заявила о намерении добиваться союза с государствами, признающими власть президента Николаса Мадуро.

«Мы все можем построить единую экономику. Эта экономика не обязательно должна находиться в сфере доллара», – цитирует 12 февраля министра нефти Венесуэлы Мануэля Кеведо Reuters.

При этом он не раскрыл подробности, сославшись на то, что не собирается информировать «тех, кто хочет разрушить нашу нефтяную промышленность».

Ранее Венесуэла обратилась к ОПЕК с просьбой о помощи других стран-экспортеров.

США ввели новые санкции против Венесуэлы 28 января. Ограничительные меры распространятся на государственную нефтегазовую компанию PDVSA. Вашингтон заблокировал активы корпорации на семь миллиардов долларов.