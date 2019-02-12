День рождения "суверенного Интернета". Стадия принятия

Авторы принятого в первом чтении закона о «суверенном Интернете» так и не смогли объяснить, от каких «внешних угроз» он защитит. Зато признали, что документ позволит контролировать весь внутрироссийский трафик. Госдума приняла.

12 февраля 2019 года вполне может стать будущим государственным праздником – «днем рождения суверенного российского Интернета». Полемика в Госдуме была жаркой. Она в итоге вынудила авторов законопроекта произнести вслух, что десятки миллиардов на «сетевую суверенность» позволят властям «смотреть онлайн весь трафик в стране», чтобы подсказывать операторам связи, как «строить его маршруты» и успешнее бороться с запрещенной информацией.

После этого депутаты, как показалось слушателям, не получив ни одного внятного ответа, какие «угрозы извне» устраняет законопроект сенаторов Андрея Клишаса, Людмилы Боковой и депутата Андрея Лугового, поддержали идею «дублирования» Интернета на национальном уровне в первом чтении. Лишь 10% в сегодняшней Госдуме нажали кнопку «против».

Что дискуссия о «суверенном Интернете» обещает стать ярче прочих обсуждений нынешнего российского парламента, стало понятно еще при утверждении повестки заседания. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что отзывает подпись соавтора законопроекта, члена фракции ЛДПР Андрея Лугового, и что либерал-демократы за такое вообще голосовать не будут. Однако сам соавтор закона о русском «форволе», как он выражался ранее в интервью «Фонтанке», заявил, что подпись отзывать не будет, а наоборот, выступит в поддержку идеи.

Недопонимание с шефом Луговой назвал «рабочим моментом». Сам Жириновский о коллеге больше не вспоминал. В своем «твиттере» лидер ЛДПР позже сообщил, что фракция голосовала «против», потому что «постоянно ограничивать свободу информации – это все равно что ограничивать любовь».

Главный творец документа, сенатор Андрей Клишас, снова не приехал в Госдуму рассказывать про свой резонансный законопроект. И если в прошлый раз при обсуждении штрафов за «явное неуважение к властям» «уважительной причиной» отсутствия стала неразбериха в работе самих депутатов, о чем сенатор нам рассказал сам, то сегодня он был занят общением с премьером Дмитрием Медведевым, уточнили «Фонтанке» уже помощники сенатора.

Поэтому за всех сторонников против всех противников в бой отправили сенатора Людмилу Бокову. За два часа общения с депутатами она наглядно раскрыла термин «дублирование». Но это не про законопроект, призванный создать некий инфраструктурный дубль того, что уже давно построено, дублировались все это время одни и те же аргументы.

Мысль, что документ призван не «вырубать» неугодную властям информацию, а защищать граждан, Бокова артикулировала после каждого вопроса депутатов. Столь же часто дублировались ее обещания учесть всю критику при втором чтении. Аргументы, в принципе толкнувшие ее писать этот законопроект, также звучали рефреном. Как и Луговой в декабре «Фонтанке», Бокова в феврале депутатам рассказала про доктрину кибербезопасности США 2018 года, где Россия названа главной угрозой, а значит, и мишенью, уверена сенатор. Уязвимости на территории РФ, по ее словам, уже были выявлены при учениях, которые прошли дважды. Однако сегодня перечислить угрозы нельзя, потому что для их точного выявления нужно проводить учения «регулярно». Кстати, и визит Клишаса в Думу вряд ли помог бы с ответом на вопрос: а что конкретно-то нам грозит? Сенатор еще вчера сказал, что это еще только предстоит понять. С помощью (внимание, дублирование!) учений.

Разбавил повторы Людмилы Боковой депутат Леонид Левин, глава думского комитета по информатизации. Он добавил немного конкретики в неминуемое будущее.

«На базе Роскомнадзора будет создан центр анализа информационных угроз. Он будет контролировать трафик. Он будет брать на себя управление информационными потоками», – заявил Левин.

«Тут не пахнет демократией и правами человека», – заметил на это депутат от Якутии Федот Тумусов.

«Если внимательно читать законопроект, никаких дополнительных ограничений свободы слова или распространения информации он не несет. Там сказано о блокировании противоправной информации. Но главный аспект – создание центра информационных угроз, который должен обеспечить качество маршрутизации трафика», – быстро провел разъяснительную работу Леонид Левин.

Депутат Дмитрий Ионин как будто невзначай напомнил, что самый качественный контроль трафика придумали китайцы, выстроив свою сетевую «огненную стену» («Великий китайский файрволл» – расхожее название китайской модели контроля за интернет-трафиком).

«Здесь нет ничего, относящегося к китайскому развитию Интернета. Другие моменты применяются. Нам важно защитить своих граждан. Для этого создается маршрутизация, которая обеспечивает трафик Интернета через территорию РФ, – поставила на «репит» Людмила Бокова «понятный пример». – Сегодня мы не можем определить, через какие точки трафика идет обычное электронное письмо. Мы не можем гарантировать защиту, что это письмо не попадет в руки третьих лиц».

Тушить тлеющий костер возмущения коллег снова подключился Леонид Левин. «Некорректно сравнивать РФ с Китаем. У них ограниченное количество точек входа трафика. А у РФ их множество. Никто не планирует их ограничивать. Просто они должны быть подотчетны».

Эту простую мысль развил соавтор закона Андрей Луговой. Этот член ЛДПР проговорился, что помимо защиты привычек россиян жить в Интернете, когда «нас отключат извне», власти хотят контролировать весь интернет-трафик.

«Нам нужен аудит всех линий связи на территории РФ. Мы не имеем никакого представления о сетях, а также о трансграничных переходах. Вообще. Кому они принадлежат, какая информация по ним передается, мы не знаем. Центр мониторинга будет в режиме онлайн это видеть. Его задача не указывать, как правильно строить маршрутизацию, а подсказывать. Мы предлагаем создать дублирующую структуру», – подлил масла в огонь не подчинившийся воле лидера своей фракции Андрей Луговой.

И тут огонь вспыхнул. Член ЛДПР Сергей Иванов напомнил про пьесу Шварца «Убить дракона», где пожизненный бургомистр, узнав о потере драконом одной из голов, решил закрыть все окна в домах граждан. «Как эта дрянь будет работать?! Ведь у нас ничего из необходимой аппаратуры не производится! Бред сивой кобылы! Привлекайте меня за неуважение!» – шумел депутат Иванов.

«Откуда на все это деньги?» – недоумевали депутаты от КПРФ и сетовали, что на ветеранов и пенсионеров денег нет, а на борьбу непонятно с чем есть. На это Людмила Бокова заявила, что все траты уже были заложены ранее в принятом Думой бюджете. Действительно, в бюджете страны на начальный этап реализации идеи уже нашлось около 2 млрд рублей. Однако позже сенатор Андрей Клишас сообщил «Фонтанке», что на работу решено потратить не менее 20 млрд рублей.

А еще раньше, в декабре 2018 года, законопроект о «суверенном Интернете» был раскритикован экспертами при правительстве России. Согласно их выводам, в случае принятия закона затраты только на первоначальном этапе превысят 25 миллиардов рублей.

О деньгах было спорить явно бессмысленно, и еще один депутат от ЛДПР, Андрей Шерин, решил привести другой аргумент. Он вынес на трибуну два пластиковых стакана, связанных веревкой, и заявил, что власти оставляют гражданам только такой «пионерский» способ общения. Его прогноз – в итоге нормальную связь оставят лишь сотне избранных. Явно довольный своим остроумием депутат уточнил у Боковой, не будут ли те самые учения по устойчивости Рунета совпадать с акциями протеста и выборами. На что сенатор Бокова согласилась, что четкое планирование, конечно, необходимо, «чтобы никаких совпадений или повреждений не создавалось».

Шерин Боковой не поверил и заявил, что на самом деле власть хочет контролировать Youtube, который «вредит пропаганде федеральных каналов». «Когда пытаются закрутить все гайки, то это приводит к взрыву», – продолжил делиться знаниями школьного курса физики Андрей Шерин.

Мысль про наведение цензуры в Youtube и прочих «недоступных для Роскомнадзора местах» подхватил Ярослав Нилов. «Скажите прямо, этот закон – это инструмент, который может быть так использован?» – спросил он замминистра цифрового развития Олега Иванова.

«По возможности отключения – нет. Ответ – нет. Роскомнадзор действует в четко оговоренных законом случаях и лишь на основании решений суда», – ответил замминистра.

Внутрифракционный раздрай демонстрировали и другие «системные оппозиционеры» – члены фракции «Справедливая Россия». Олег Нилов обрушился на Бокову с упреками, что писать такие законы вообще не ее дело, так как она «в ГРУ не служила».

«Решайте эти вопросы секретными указами! Что за бред! Отделите божий дар – безопасность страны – от яичницы, которую вы нам тут пытаетесь скормить. Этот закон Клишаса может выйти Боковой боком», – традиционно ушел в фольклор депутат Нилов. В то же время его коллега по партии Елена Драпеко призналась, что электоральный мазохизм лично ее не беспокоит. «Все интернет-сообщество сейчас бросится рвать в клочки всех, кто поддержит документ. Но я категорически поддерживаю этот законопроект!» – прикрыла коллегу Бокову своим телом от пулеметной критики зампред комитета по культуре.

Глава комитета по информатизации окончательно перешел на понятный коллегам язык, напомнив, что власти России ранее успешно справились с продовольственной безопасностью, наладили безопасность в платежных системах, и пришло время уходить от несамостоятельности в информационном поле. «Мы уже строим сети 5G. И все сервисы вне зависимости от дестабилизации извне будут работать на нашей территории бесперебойно».

Все вопросы, на которые ни Бокова, ни замминистра связи Олег Иванов не смогли ответить депутатам сегодня, было обещано уточнить ко второму чтению, а также в «20 подзаконных актах», которые появятся после вступления закона в силу. При этом авторы инициативы пообещали учесть опасения РСПП, которая ранее указала на риски критических перебоев в работе Интернета в результате принятия закона.

В своем последнем слове к депутатам профильный чиновник Министерства цифрового развития Олег Иванов признался, что именно он отвечает за успешную реализацию программы цифрового развития и что действительно документ нуждается в серьезной доработке. «Но если мы сейчас не примем необходимые меры по защите от внешних угроз, то через три года будет поздно», – был неумолим замминистра. Закон о суверенном Интернете Олег Иванов сравнил с установкой генераторов электроэнергии в дом, где пропало электричество.

К слову, от главной партии Госдумы, «Единой России», выступила лишь Алена Аршинова. «Ни о каком обособлении Рунета речи не идет. Законопроект вообще не направлен на изоляцию. Законопроект направлен на защиту прав граждан, которые ведут цифровой образ жизни», – прочла она знакомую «мантру».

Этих простых слов коллегам Аршиновой было достаточно. Тем более когда «Единая Россия», обладая «конституционным большинством», может вообще не оглядываться на другие фракции. Итог: 334 – «за», 47 – «против». Воздержавшихся не нашлось.

Для официального интернет-ресурса Госдумы, где шла прямая трансляция заседания, сегодняшний день скорее был постылым существованием. Сайт постоянно вис, трансляция прерывалась. То ли «враги извне» виноваты, то ли мощности государственных серверов не были готовы к такому интересу со стороны россиян, которые, видимо, все же хотят жить активной «цифровой жизнью».

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»