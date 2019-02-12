Свекла или свёкла? Дмитрий Медведев знает ответ

Российский премьер-министр во время обсуждения проблем отечественного семеноводства выделил время, чтобы дать ответ на вопрос о правильном произношении слова "свекла".

«Кто говорит "свекла", кто говорит "свёкла". Я всегда считал, что вроде "свекла", но на самом деле правильно говорить "свёкла"», – цитирует 12 февраля заявление Дмитрия Медведева «Российская газета».

Когда в вопросе о правильном произношении была поставлена точка, премьер обратился к сути, признав, что семеноводство было проблемной отраслью и в советское время. Однако Медведев выразил поддержку самообеспечению в вопросе семян.

Напомним, что это не первый раз, когда представитель власти уделяет внимание правильному произношению. Так, в ноябре прошлого года Владимир Путин в Анапе поправил курсанта, обучающегося по специальности "технологическое обеспечение машиностроительных производств". Президент рассказал ему, что «у Даля написано – обеспЕчение», а ударение на предпоследний слог – это неправильно.