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ЖКХ
12.02.2019 18:03
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Около 1900 повреждений зафиксировано на сетях ГУП «ТЭК СПб» с начала отопительного сезона. Хуже всего дела в бывшей зоне Пушкинского ТЭК

С 28 сентября 2018 года по 10 февраля 2019-го на сетях ГУП «ТЭК СПб» зарегистрировано 1911 повреждений. Год назад было 1712.

Как сообщило предприятие 12 февраля в ходе заседания профильной межведомственной комиссии, хуже всего ситуация в Колпинском (353 повреждения) и Пушкинском (328) районах, где ГУП «ТЭК СПб» не может приступить к реконструкции доставшегося ему тяжелого наследства ГУП «Пушкинский ТЭК». При общем износе сетей ГУП «ТЭК СПб» в 22% (трубы старше 25 лет) в Колпинском районе показатель составляет 62%, в Пушкинском — 42%.

Весной 2015 года было принято решение о ликвидации «Пушкинского ТЭК». В процессе выяснилось, что оно не может рассчитаться со всеми своими кредиторами, и в конце 2015 года арбитраж признал предприятие банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство.

Сети двух районов были переданы в аренду ГУП «ТЭК СПб» по согласованию с комитетом по энергетике и инженерному обеспечению. Однако провести реконструкцию сетей и котельных здесь предприятие не может, так как они остаются имуществом организации-банкрота в конкурсном управлении. Процедура банкротства продлена до лета 2019 года, а стоимость имущества предприятия оценивается примерно в 3 млрд. По сообщениям ГУП «ТЭК», ни одна из крупных теплоснабжающих компаний до сих пор не выразила желание приобрести этот лот, так как инфраструктура значительно изношена и требует больших капитальных вложений. Если торги по продаже не состоятся, размер убытков ГУП «ТЭК СПб» в 2019 году прогнозируется в размере порядка 3,5 – 3,9 млрд рублей.

По словам вице-губернатора Максима Шаскольского, либо имущество «Пушкинского ТЭК» будет передано ГУП «ТЭК», либо все же найдется какой-то инвестор, который решит вложиться в реконструкцию сетей. На уточняющий вопрос он ответил, что ему приходит в голову лишь один вариант — это «крупнейший партнер и налогоплательщик города» (очевидно, «Газпром». – Прим. ред.).

Справка:

Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» является одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Запада. Доля на петербургском рынке тепловой энергии составляет около 48%. Общая протяженность сетей — 4 705 км, обслуживается более 16000 зданий.

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