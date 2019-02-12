Из-за квартирного пожара на Кондратьевском эвакуировали жильцов. Ребёнка спасали, завернув в полотенце

Трёхкомнатная квартира в пятиэтажке Калининского района загорелась во вторник, 12 февраля. Пламя охватило коридор, ближайших соседей погорельцев эвакуировали.

Как сообщили в МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на Кондратьевском проспекте, 48, поступил в половине пятого вечера. В трёхкомнатной квартире практически полностью выгорел коридор. К шести часам вечера открытый огонь был потушен силами 15 сотрудников.

«Сведения о пострадавших уточняются», – отметили в пресс-службе ведомства, уточнив, что семь человек эвакуировали. «Ребёнка в полотенце выносили», – рассказывает в соцсети очевидец.