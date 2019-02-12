С начала отопительного периода на трубах "Теплосети Санкт-Петербурга" было 1,6 тысячи повреждений. Это на четверть больше, чем год назад
Согласно отчету "Теплосети Санкт-Петербурга", с начала отопительного сезона по конец января на трубопроводах произошло 1648 дефектов, из них 292 – на магистральных сетях. В аналогичный период прошлого сезона было зафиксировано 1308 (185).
Как сообщает компания, на 7% выросла и повреждаемость в целом по итогам года 2018 года по сравнению с 2017-м. На 3% увеличилось количество дефектов за новогодние и рождественские праздники – 66 против 64.
В ходе заседания межведомственной комиссии 12 февраля вице-губернатор Максим Шаскольский сообщил, что город и «Газпром» вернулись за стол переговоров относительно увеличения доли города в капитале «Теплосети Санкт-Петербурга». Конечная цель — контрольный пакет. «Если мы договоримся в первом полугодии о порядке работы, мы сможем достичь этой цели даже быстрее, чем за 3 года», – уточнил Шаскольский.
Напомним, осенью 2018 года стало известно, что из бюджета в 2019 году будет выделено 1,5 млрд, на которые «Теплосеть» планирует реконструировать 5 км сетей и проложить 30 км временных труб. При этом доля города должна вырасти до 28% акций. В общей сложности предполагалось за 3 года потратить 9 млрд и довести долю до 40%.
Справка:
Взаимоотношения «Теплосети Санкт-Петербурга» с Санкт-Петербургом давно уже превратились в один из самых болезненных вопросов энергетического комплекса города. Смольный проводит курс на консолидацию теплосетевых активов под контролем города, ссылаясь на то, что «Газпром» не вкладывает достаточно средств в программу реконструкции. Однако форма приобретения имушества компании не определена. Нарастить свою долю Смольный пытался за счет допэмиссии, но безуспешно. Одновременно спикер городского парламента Вячеслав Макаров утверждал, что контрольный пакет вообще должен быть отдан городу по символической цене. Он же называл «аферой века» возможный вариант с обменом ветхих труб «Теплосети» на котельные ГУП «ТЭК СПб».
«Теплосеть Санкт-Петербурга» на 74,99% принадлежит ТГК-1, остальное — у города. Владельцем 51% ТГК-1 является ООО «Газпром энергохолдинг», 29,44% — финская Fortum Power and Heat Oy. Протяжённость теплосетей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» – 2 490 км труб, или 27% тепловых сетей города. Предприятие обеспечивает передачу около 45% тепловой энергии в Северной столице, в зоне его ответственности находится 2,5 млн человек. При этом, по данным правительства, в замене нуждаются 1 125 км сетей компании.