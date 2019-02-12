С начала отопительного периода на трубах "Теплосети Санкт-Петербурга" было 1,6 тысячи повреждений. Это на четверть больше, чем год назад

Согласно отчету "Теплосети Санкт-Петербурга", с начала отопительного сезона по конец января на трубопроводах произошло 1648 дефектов, из них 292 – на магистральных сетях. В аналогичный период прошлого сезона было зафиксировано 1308 (185).

Как сообщает компания, на 7% выросла и повреждаемость в целом по итогам года 2018 года по сравнению с 2017-м. На 3% увеличилось количество дефектов за новогодние и рождественские праздники – 66 против 64.

В ходе заседания межведомственной комиссии 12 февраля вице-губернатор Максим Шаскольский сообщил, что город и «Газпром» вернулись за стол переговоров относительно увеличения доли города в капитале «Теплосети Санкт-Петербурга». Конечная цель — контрольный пакет. «Если мы договоримся в первом полугодии о порядке работы, мы сможем достичь этой цели даже быстрее, чем за 3 года», – уточнил Шаскольский.

Напомним, осенью 2018 года стало известно, что из бюджета в 2019 году будет выделено 1,5 млрд, на которые «Теплосеть» планирует реконструировать 5 км сетей и проложить 30 км временных труб. При этом доля города должна вырасти до 28% акций. В общей сложности предполагалось за 3 года потратить 9 млрд и довести долю до 40%.