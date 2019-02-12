Путин все ещё хочет российский сверхзвуковой пассажирский самолет

Президент России считает, что после успешной реализации проекта сверхзвукового боевого ракетоносца Ту-160 России все-таки необходимо заняться пассажирским судном.

«Нам сейчас надо вернуться к сверхскоростному, сверхзвуковому пассажирскому движению.<...> Так почему не создать и сверхзвуковой пассажирский самолет?» – цитирует 12 февраля заявление президента России на встрече с представителями общественности в Казани ТАСС.

По его словам, Ту-160 стал «блестящим проектом». «Работает все как часы. Вот просто здорово!» – заверил Путин.

Напомним, что Путин уже высказывал идею строительства пассажирского авиалайнера на базе Ту-160 в начале прошлого года. Но специалисты отрасли отнеслись к ней скептически, посчитав проект слишком дорогим.