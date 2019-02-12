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Финляндия
12.02.2019 17:40
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Китай хочет нарастить присутствие в Арктике через Финляндию. Эксперты указывают на риски

Несмотря на то, что Китай не является арктическим государством, на протяжении последнего десятилетия он предпринимает попытки увеличить своё присутствие в регионе и стать «арктическим игроком». Пекин активно наращивает связи с Финляндией, однако в этом финны помимо больших перспектив видят определённые риски.

Китай хочет нарастить присутствие в Арктике через Финляндию. Эксперты указывают на риски

pixabay.com (12019)

12 февраля был опубликован доклад «Китай в Арктике: возможности и вызовы китайско-финляндского сотрудничества», подготовленный по заказу правительства Финляндии, из которого следует, что Финляндия могла бы привлечь многомиллионные инвестиции из Поднебесной, однако в работе со столь крупным игроком на мировой арене следует учесть и возможные трудности.

В последнее время эта азиатская страна проявляет всё больший интерес к Арктическому региону. «Развитие Арктики» – одна из целей, обозначенных в «Белой книге» правительства Китая 2018 года (государственное сообщение, поясняющее политику. – Прим. ред.).

В Финляндии некоторые обеспокоены целями и деятельностью Китая, в то время как другие выражают надежду на то, что китайские организации, инвесторы и компании внесут свой вклад в развитие региона.

«Очевидно, что позиция Китая как великой державы будет в будущем укрепляться. Кроме того, присутствие Пекина в Арктике в различных сферах политики, скорее всего, будет расти. Хотя научная дипломатия по-прежнему находится на поверхности интересов Китая, экономические вопросы, несомненно, будут становиться все более актуальными. Китаю нужно все больше и больше энергии и сырья, а также возможностей, предлагаемых новыми морскими маршрутами», – заключили эксперты.

Сотрудничество между Финляндией и Китаем расширяется, и потенциал для развития арктического сотрудничества авторы доклада называют «значительным». Наиболее перспективными сферами в этом плане являются биоэкономика, туризм, транспорт, добыча полезных ископаемых и возобновляемые источники энергии. Также в докладе упоминается возможность для создания железнодорожного коридора до Северного Ледовитого океана. Однако на днях специальная рабочая группа вынесла заключение, что проект арктической железной дороги нежизнеспособен.

В настоящее время разрабатываются два проекта по биоэнергетике в Лапландии с участием китайских инвесторов: завод по производству биотоплива в Кеми (Kaidi) стоимостью 900 млн евро и перерабатывающий целлюлозный завод в Кемиярви (Boreal Bioref Ltd.). Не исключено, что финского сырья не хватит, и придётся осуществлять поставки из соседних России, Швеции и стран Балтийского региона.

Развивается туристический рынок Лапландии с участием китайских инвесторов. Так, в 2017 году китайцы впервые профинансировали туротрасль Финляндии – открыли гостиничный комплекс неподалеку от Деревни Санта-Клауса из 14 бревенчатых коттеджей и большого панорамного ресторана. В 2018 году группа китайских инвесторов профинансировала создание снежного замка муми-троллей в том же парке развлечений.

Также финны указывают на большой инвестиционный потенциал сектора дата-центров и облачных услуг, который в Оулу оценивают в 400 млн евро. Перспективным направлением для китайских инвесторов или для привлечения китайских компаний может стать проект строительства морского оптоволоконного кабеля, связывающего Азию и Европу через Северный морской путь, пишут авторы доклада.

Однако, отмечают специалисты, в вопросе сотрудничества с китайцами «существуют опасения и риски». Обеспокоенность вызывает растущее экономическое и политическое влияние Китая. Аналитики предупреждают, что при большом объёме инвестиций Финляндия в будущем может подвергаться колебаниям экономики Китая. Финны сомневаются, можно ли доверять китайским инвесторам и способны ли они учитывать экологические ограничения и социально-экономическое развитие (конкуренцию с местными игроками, особенности рынка труда). Среди рисков упоминается и промышленный шпионаж.


© Фонтанка.Ру

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