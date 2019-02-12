Саакашвили допустил распад Украины в случае победы Порошенко

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили в интервью Deutsche Welle заявил, что Украина может распасться на «много частей» при победе действующего президента Петра Порошенко на предстоящих выборах.

По его словам, у всех кандидатов в президенты Украины есть проблемы, но, подчеркивает политик, если не поменять Порошенко, то украинское государство просто прекратит свое существование.

«Украина просто может распасться на много частей», — заявил Саакашвили.

12 февраля 2018 года пресс-служба Саакашвили сообщила, что политика в Киеве схватили и увезли в неизвестном направлении. В Госпогранслужбе Украины позже рассказали, что он был депортирован в Польшу, откуда он ранее незаконно прибыл на Украину. Позднее Саакашвили прибыл в Нидерланды, где получил удостоверение личности и разрешение на проживание в ЕС. Госпогранслужба Украины запретила ему въезд в страну сроком до 2021 года. В Грузии в отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

Президентская кампания на Украине стартовала 31 декабря 2018 года. Выборы состоятся 31 марта 2019 года.

Ранее ЦИК Украины зарегистрировал рекордное число кандидатов в президенты — 44.