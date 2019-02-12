В Колпино пожар в ночном клубе выгнал на улицу сотрудников «Магнита»

Пожар в Колпинском районе Петербурга оторвал от работы сотрудников продуктового супермаркета, занимающего первый этаж загоревшегося здания. Угрозы для персонала и покупателей нет, подвело соседство с развлекательным заведением.

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», «Магнит» на проспекте Ленина, 53, в Колпино прервал работу около половины шестого вечера 12 февраля. Выскочившие на улицу сотрудники наблюдали за дымящейся крышей и шестью пожарными расчётами.

Делать покупки с огоньком не пришлось. В МЧС «Фонтанке» сообщили, что возгорание произошло не в супермаркете, а на втором этаже в помещении ночного клуба.

«Угрозы для магазина нет», – заявили в пресс-службе ведомства, уточнив что возгорание потушено.

Клуб New York желающих развлечься во вторник не ждёт, но на программу в выходные случившееся не повлияет. Представитель клуба уточнил «Фонтанке», что причиной переполоха стал сгоревший холодильник.