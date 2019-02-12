Махарлика. На карте мира может появиться новая страна

Президент Филиппин призвал избавиться от испанского названия государства.

«Название нашей страны придумал [Фернан] Магеллан, путешествие которого оплатил испанский король Филипп. Поэтому глупец и назвал ее Филиппинами. Когда-нибудь мы это изменим», – цитирует 12 февраля Родриго Дутерте газета Manila Bulletin.

По мнению яркого президента Филиппин, его государству больше подходит название Махарлика, что на малайском языке значит «спокойствие и мир». При этом Дутерте не уточнил, когда произойдет переименование.

Напомним, что изменение названия стран явление не уникальное. Многие государства идут на такой шаг, чтобы порвать со своим прошлым. Так, король африканского Свазиленда в честь 50-летия независимости от Великобритании в прошлом году назвал страну Эсватини. Кто-то при этом руководствуется соображениями прагматичности. Так, Македония недавно стала Республикой Северная Македония, чтобы урегулировать конфликт с Грецией и вступить в НАТО.