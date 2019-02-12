Выше уровня 2014 года. НАТО намерено активизировать свою деятельность в Чёрном море

За последние пять лет Североатлантический альянс существенно увеличил мощность своих сил в Черноморском регионе и теперь намерен её продемонстрировать. Об этом 12 февраля заявил чиновник внешнеполитического блока в преддверии саммита министров обороны стран НАТО, который пройдёт в Брюсселе.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», на полях предстоящей встречи один из спикеров НАТО сообщил журналистам, что сегодняшние силы альянса весомее, чем это было в 2014 году, когда украинский Крым вошёл в состав Российской Федерации.

«Мы планируем активизировать свою деятельность в Чёрном море», – сказал чиновник, добавив, что об экспансии на Азовском море речи пока не идёт.

Ранее генсек блока Йенс Столтенберг заявил журналистам, что наращивание военного присутствия в Чёрном море – ответ на действия России, которая, по мнению НАТО, нарушает международное законодательство.

Незаконность построенного над Керченским проливом моста вытекает, по словам Столтенберга, из нелегитимности самого присоединения Крыма. На этом фоне генсека НАТО беспокоит ноябрьское задержание украинских моряков, которое он назвал противоправным, а Москва считает адекватным ответом на нарушение своей государственной границы. fontanka.ru/2019/01/21/147/

Встреча министров обороны стран НАТО пройдёт 13 – 14 февраля в штаб-квартире альянса. Среди тем, которые предполагается обсудить, – контрмеры блока в случае разрыва договора РСМД. fontanka.ru/2019/02/12/075

Также на обсуждение будет вынесен ход операций НАТО в Афганистане, Косово и Ираке и оборонные бюджеты стран-участниц.

«Сегодня все члены НАТО увеличивают бюджеты на оборону», – сказал на брифинге Йенс Столтенберг, добавив, что большинство участников уже приняли национальные планы по повышению военных расходов до 2% ВВП к 2024 году.