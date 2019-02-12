На Чкаловском под снегом погибает постсоветская мечта. Хозяин расстался с кабриолетом четыре года назад

Михаил Огнев/

Жители Петроградской стороны с конца прошлого года следят за судьбой позабытого кабриолета. Сначала по заснеженности салона измеряли уровень снега, а теперь отслеживают скорость его таяния. Прошлый хозяин избавился от автомобиля четыре года назад.

На колоритный «подснежник» на Чкаловском проспекте корреспондент «Фонтанки» обратил внимание 12 февраля. «Волга» без крыши грустит посреди тающего грязного сугроба на обочине. Снежно и в салоне автомобиля, но осадков заметно меньше, чем два дня назад.

Переделанная в кабриолет «Волга» стала индикатором петербургской заснеженности как минимум с начала декабря прошлого года. Романтичный автомобиль, словно оставленный киношниками, был пусть и припорошен, но обивка сидений потемнеть не успела, а влажность ещё не оставила ржавых разводов на белом капоте.

«С вещами нужно расставаться легко», – комментировали в соцсетях, припоминая, что в советские годы мечтали о такой машине, тем более переделанной в кабриолет. «Хозяин, отзовись. Надеюсь, он ещё поездит», – беспокоились за «Волгу» другие. Судя по количеству фотографий в соцсетях и размерам сугроба, владелец про машину не вспомнил.

По данным «Фонтанки», ГАЗ 2410 принадлежал 78-летнему петербуржцу. Тот рассказал, что водил белую «Волгу» 1992 года выпуска, но не видел её уже несколько лет.

«Я её сдал в автоцентр «Лифан» в счёт новой машины. Но тогда у неё ещё была крыша с люком, не переделывал её», – припомнил мужчина в разговоре с нашим корреспондентом.

В автоцентре на Краснопутиловской улице подтвердили, что приняли автомобиль в 2015 году. Прояснить, что стало с белой «Волгой» спустя четыре года, не смогли — информации в базе данных не оказалось.