В России отзывают более 15 тысяч «немолодых» Peugeot и Citroen

ООО «Пежо Ситроен Рус» объявило об отзыве 15 498 автомобилей Peugeot и Citroen, проданных на российском рынке в 2008 – 2011 годах. У них нашли проблемные детали, которые требуется заменить.

Как сообщает 12 февраля пресс-служба Росстандарта, 14 615 автомобилей Citroen C4 Aircross и C Crosser, а также Peugeot 4008 и 4007, реализованных в России с мая 2008 года по декабрь 2011 года, попали под сервисную кампанию из-за натяжного динамического ролика. У него может проявиться повреждение, что чревато потерей привода навесного оборудования. Дилеры проверят и при необходимости заменят ролик.

Еще 883 автомобиля Peugeot моделей 4008 и 4007, проданные с февраля 2008 года по декабрь 2009 года, отзывают из-за недостаточно надежного клеевого крепления люка крыши к рамке. Со временем оно может ослабевать, и, соответственно, элементы не будут достаточно зафиксированы. В дилерских центрах на этих машинах заменят люки крыши.

Все работы уполномоченные специалисты выполнят бесплатно для владельцев.

Ранее Renault отозвала в России 3622 автомобиля Sandero, Logan и Dokker. У них нашли дефект подушек безопасности водителя.