Российские туристы погибли в ДТП в Таиланде

Жители Москвы и Сургута получили тяжелые травмы после столкновения их мотоцикла и автомобиля, за рулем которого был местный житель, в курортном городе Патонг. Россияне скончались в больнице.

«Мотоцикл потерял управление на крутом повороте и столкнулся с пикапом. <...> Погибшими были 31-летний Андрей Миронов и 29-летний Василий Репников», – сообщает 12 февраля издание The Thiger со ссылкой на полицию Пхукета.

За рулем пикапа находился 47-летний Таворн Гласуэак. Тест на алкоголь показал, что местный житель не был пьян.

Как стало известно ТАСС, Репников и Миронов вылетели в королевство Юго-Восточной Азии из Екатеринбурга.

Российский МИД сейчас выясняет детали произошедшего.