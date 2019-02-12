Смольный ставит задачу остановить рост тарифов на воду в следующем году

Вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский поставил задачу остановить рост тарифов на услуги Водоканала с 2020 года. На текущий год цены уже установлены.

Как рассказал Шаскольский 12 февраля, замедление роста тарифов должно произойти за счет сокращения капитальных и операционных затрат. В частности, потенциал есть у Ленэнерго, а по Водоканалу есть задача и вовсе выйти в ноль с 2020 года.

"Фонтанка" подробно рассказывала о том, как должны поменяться тарифы на коммунальные услуги в 2019 году.

Кубометр горячей воды сейчас стоит 106,53 рубля, с июля подорожает на 3,3%, до 110,09 руб.; тариф на холодную сейчас составляет 30,6 рубля, он вырастет сразу на 7%, до 32,7 рубля.