Беглов заявил о "гнусном воронье", желающем попасть в муниципальные депутаты: “Мы сами с усами”

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сделал неожиданное заявление о муниципальных выборах, выступая перед лидерами трудового коллектива концерна ВКО «Алмаз – Антей» 12 февраля. Как передает «Интерфакс», временный глава города назвал "гнусным вороньем" оппозиционных кандидатов из других городов и призвал не пускать их на выборы.

"Я к чему заговорил про выборы. Вот сейчас собирается разное гнусное вороньё: "вот мы придём, мы вас научим". Чему вы нас научите? Мы сами с усами. Не надо нас учить. Странно, что кто-то приедет и будет нас учить развивать город", – цитирует Беглова агентство. По словам врио губернатора, пускать чужаков в муниципальные выборы странно.

«Пришлого можно поставить директором завода, а муниципалы должны быть свои. Город требует защиты. Его нужно защитить от всего этого, от этого воронья. От нашей гражданской позиции зависит, защитим мы его или нам будет все равно", – заключил он.

Отметим, что в сентябре 2019 года в Петербурге будут избирать муниципальных депутатов в 107 округах. Об открытии штабов в Петербурге ранее заявили оппозиционер Алексей Навальный и яблочник Максим Кац. Также готовить муниципальных кандидатов будут "Объединенные демократы" Дмитрия Гудкова.