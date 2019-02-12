Мама семиклассницы, травмированной льдиной на Лермонтовском: Оградительной ленты не было, дочь спас капюшон

Мама семиклассницы, которую накануне травмировала сошедшая с крыши на Лермонтовском проспекте льдина, рассказала «Фонтанке» свою версию событий. Светлана Смук отметила, что никакой оградительной ленты рядом со зданием, которое принадлежит ВМФ, не было, а её дочь до конца недели пробудет на лечении в травматологическом отделении больницы им. Раухфуса.

Ранее в пресс-службе Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны РФ «Фонтанке» заявили, что здание филиала ВУНЦ «Военно-морская академия ВМФ им. Кузнецова» (Морской переулок, 3) было огорожено лентой, ребенок сам за нее зашел ,а упал на нее снег без льда, и вообще, – она уже выписана домой. Ребёнок, напомним, получил травмы вечером 11 февраля.

– Я так понимаю, ленту [заградительную] поставили сегодня. Это видно даже из сюжета одного из местных телеканалов, – рассказывает Светлана. – Здание принадлежит Министерству обороны, оно не используется. Моя дочь ехала на маршрутке с занятий по вокалу, на Лермонтовском проспекте она вышла, чтобы купить воды и дальше дойти пешком до «Балтийской». Рядом с домом №57 на неё упала глыба льда. Дочь спасло то, что на ней был капюшон. Лёд скользнул по голове и ударил в шейно-плечевой отдел. Сейчас нам ставят сотрясение второй степени и сильный ушиб руки. Девочка пробудет в травме Раухфуса до конца недели.

Светлана отметила, что этот год для её дочери очень важный – впереди выпускные экзамены в музыкальной школе (она пианистка) и поступление в музыкальное училище имени Римского-Корсакова при консерватории. Травма сильно усложнила эту задачу.

Мама пострадавшего ребёнка поблагодарила трёх девушек, которые вызвали скорую с полицией и дождались их приезда рядом со школьницей. Также они связались со службой психологической помощи.