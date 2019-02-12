«Мы решим судьбу и этого ведомства». Медведев пригрозил Роспотребнадзору из-за некачественных продуктов

Российский премьер-министр считает, что надзорный орган не справляется с регулированием качества продуктов питания. Если ситуация не изменится, то судьбу ведомства решит кабмин.

«Что касается вопроса о том, кто должен отвечать за качество продуктов, он, конечно, во многом носит риторический характер <...> Если под качеством понимать соблюдение нормативных требований, ГОСТов, технических условий, то тогда – у меня другого варианта нет – это должна быть компетенция Роспотребнадзора. Если он с этим не справится, значит, тогда мы решим судьбу и этого ведомства», – цитирует 12 февраля заявление Дмитрия Медведева на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации РИА Новости.

Глава кабмина уверен, что Роспотребнадзор не должен «отгребать», а должен заниматься своими обязанностями. Он также заверил, что готов сформулировать поручение, включающее решение юридических вопросов.

На заседании спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетовала на ненадлежащее качество питьевой воды, сравнив продукцию французской марки в России и собственно во Франции.