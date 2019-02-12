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Общество
12.02.2019 16:52
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Что будет Друзю и Беру за желание стать миллионерами

Главный редактор телепередачи «Кто хочет стать миллионером?» обвинил магистра интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в попытке нечестно выиграть три миллиона рублей у Дмитрия Диброва.

Что будет Друзю и Беру за желание стать миллионерами

Михаил Огнев, "Фонтанка.ру"

Игрок спортивного «ЧГК» и главред телепередачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер 12 февраля рассказал, как уважаемый магистр искушал его, обещая поделиться выигранными деньгами. Взамен обладатель «Бриллиантовой совы» и шести «Хрустальных сов» якобы просил «слить» ему вопросы и ответы к телеигре. Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» называется элитарным не просто так — здесь не принято выносить сор из избы. Поэтому история о грехопадении самого титулованного магистра стала новостью федерального масштаба. Правда, сами члены клуба сохраняют олимпийское спокойствие. Или делают вид, что сохраняют, — в этих кругах впадать в истерику не принято. Тем более что фигуранты скандала молчат и на связь не выходят.

Илья Бер работает главредом телепередачи «Кто хочет стать миллионером?» последние 10 лет, самой игре через неделю стукнет 18. Как утверждает Бер в своем ЖЖ, за это время никто из игроков, какими бы звездными они ни были, не пытался подкупить его или подговорить «слить» вопросы заранее. До недавнего времени.

Бер уверяет, что с таким предложением к нему обратился сам Александр Друзь. Цена вопроса — треть от максимального выигрыша в три миллиона рублей минус налоги. Телефонный разговор, построенный на полунамеках, случился за три дня до записи игры. После чего главный герой якобы стал ждать отклика на свое предложение.

«Я написал ему в Skype, спросил, может ли он говорить, он мне перезвонил, я включил диктофон и записал разговор. В ходе разговора он предложил мне треть от суммы максимального выигрыша, сказав, что с Сидневым (игрок Виктор Сиднев стал напарником Друзя в злосчастной игре. – Прим. ред.) сам обо всём договорится» – так рассказывает Илья Бер о попытке сговора в своем «Живом журнале» (https://ru-chgk.livejournal.com/2875773.html). В общей сложности Бер опубликовал четыре аудиозаписи своих переговоров с человеком, говорящим голосом Друзя. Во время этих разговоров Бер зачитал собеседнику вопросы к телеигре и ответы к ним.

Съемки проходили в ноябре 2018 года, вышла она в декабре. Александр Друзь и Виктор Сиднев, который, по мнению Бера, не знал ничего о сговоре, дошли до последнего, пятнадцатого вопроса и не смогли ответить на него правильно. Их выигрыш составил всего 200 тысяч рублей. Если бы они ответили на пятнадцатый вопрос, то ушли бы с тремя миллионами. Бер говорит, что хотел только «подловить» Друзя, а не заработать с его помощью, поэтому последние пять «слитых» вопросов заменил новыми. На четырнадцатой минуте телеигры знатоки начинают обсуждать, какой футболист родом не из Европы первым в истории получил «Золотой мяч», и голос у Александра Друзя срывается. В комментариях к видео пользователи Интернета отмечают, что после 9-го вопроса магистр «сник».

Илья Бер обратился в Международную ассоциацию клубов (МАК) «Что? Где? Когда?» с просьбой дисквалифицировать Друзя как игрока в спортивное ЧГК и организатора турниров и функционера МАК.

Пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова прокомментировала ситуацию в эфире радиостанции «Говорит Москва», отметив, что у руководства канала «масса вопросов». «Мы должны проверить как достоверность записей телефонных разговоров (и выяснить, действительно ли собеседником Ильи Бера был Александр Друзь), так и задать ряд вопросов самому Илье Беру, главный из которых: почему, если такая ситуация действительно произошла, он обнародовал эти факты только сейчас, хотя программа снималась в ноябре прошлого года, – сказала Крымова. – Получив ответы на все эти вопросы, мы вместе с производителями программ «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?» примем решения и сообщим о них».

Александр Друзь и Илья Бер для комментариев оказались недоступны.

Надо отметить, что этическому комитету время от времени приходится дисквалифицировать игроков и даже целые турниры. Но эти события не попадают в поле зрения общественности – с одной стороны, потому что мало кому интересны истории про сомнительные пакеты вопросов или скандалы со стаканчиком кофе на региональном турнире. С другой – в сообществе не принято выносить сор из избы. Особенно когда оба участника конфликта — признанные и уважаемые члены этого сообщества.

«Я думаю, это будет тихо спущено на тормозах, – сказал «Фонтанке» президент петербургского интеллект-клуба «Коломна» Сергей Виватенко. – Если будет организована комиссия, то одного из двоих надо выгонять из движения. Но Друзь – известный игрок ЧГК. Вряд ли у «Как стать миллионером?» есть такая фанатская организация. Это разные структуры. Как если бы футболиста поймали за карточным столом: в карты он играть больше не будет, но футболистом останется. Надо понимать, что эти передачи, в отличие от спортивных игр, делаются ради шоу. От ведущего зависит, засчитывать или не засчитывать ответ. От редакции зависит, насколько сложные вопросы положат игрокам. Максимум, что может случиться, — Бер больше не будет редактором в «Кто хочет стать миллионером?».

Член элитарного клуба и двукратный обладатель «Хрустальной совы» Михаил Скипский уверен, что жизнь клуба после этого скандала никак не изменится, а вот один из двоих его участников пострадает. «Илья Бер написал в комиссию по этике, которую возглавляет Александр Друзь. И в этом был отдельный пафос Ильи: пожаловаться Друзю на Друзя, – говорит Скипский. – Кто-то должен ответить за поступки и слова. Оба исхода будут неприятны. История очень мутная. Я не слушал аудиозаписи, потому что мне было лень, но какой смысл фабриковать такие вещи? Это дешевый хайп, который вынесен из тусовки вовне. Регулярно бывают какие-то проблемы, связанные с нечестной игрой, и регулярно кого-то ловят за руку в ЧГК. За это дисквалифицируют на какой-то период или навсегда. Но здесь игра на деньги, а не на интерес, и, видимо, это Илью возбудило. Может ли Друзь лишиться звания магистра? Не думаю. Есть телеигра, и есть спортивное движение. Телеигра живет по своим правилам. Решения, принимаемые в среде спортивного ЧГК, никак на ней не отражаются. Друзь настолько велик, что с ним все, что угодно, может происходить. Он на протяжении 30 лет крут. Может так случиться, что в спортивном мире он закончит свою карьеру, а в видеоигре останется».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

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