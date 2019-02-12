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Бизнес
12.02.2019 19:50
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В Лахта Центре разместится только «Газпром»: штаб-квартиру «Газпром нефти» построят в другом месте

«Газпром нефть» вопреки прогнозам не будет размещать свои офисы в Лахта Центре. Весь комплекс займет головная компания, а нефтяная дочка будет строить отдельную штаб-квартиру. Участок для нее выберут не позднее начала 2020 года, сообщили источники «Фонтанки».

В Лахта Центре разместится только «Газпром»: штаб-квартиру «Газпром нефти» построят в другом месте

Александр Демьянчук/ТАСС

Головная компания группы «Газпром» займет весь Лахта Центр без остатка. Места даже для строившей небоскреб «Газпром нефти» не осталось, и возглавляемая Александром Дюковым компания в новый комплекс не переедет. Как и писали «Ведомости», «Газпром нефть» продаст построенный Лахта Центр «Газпрому». И теперь, как рассказал «Фонтанке» источник, близкий к компании, она будет строить в Петербурге собственную штаб-квартиру на другом участке.

В ближайшее время «Газпром нефть» планирует выбрать площадку для строительства. Уже есть конкретные предложения по приобретению нескольких участков в разных районах города, говорит собеседник «Фонтанки».

– Сейчас компания рассматривает для строительства своей штаб-квартиры не менее четырех участков на территории Петербурга. Принятие решения по выбору участка планируется до конца первого квартала 2020 года, – уточнил второй источник, близкий к компании.

По информации «Фонтанки», еще одного небоскреба в городе не появится – планируется, что для штаб-квартиры «Газпром нефти» будет построено невысокое здание в деловом европейском стиле – в рамках действующих в городе высотных регламентов. Строить будут в современном дизайне, который собеседники издания описывают как  «отражающий технологичность компании». 

В новом офисе будет располагаться весь корпоративный центр «Газпром нефти», который сейчас разбросан по разным местам в Санкт-Петербурге. В последнем ежеквартальном отчете «Газпром нефти» говорится, что численность сотрудников корпоративного центра компании в Санкт-Петербурге 1675 человек. Сейчас штаб-квартира «Газпром нефти» располагается на Почтамтской улице в шестиэтажном здании с подземной стоянкой. Это чуть более 10 тысяч квадратных метров.

Как писала «Фонтанка», при переезде в 2011 году класс этого офиса оказался значительно выше, чем у московского, при этом ставка аренды была примерно одинаковой. Но уже тогда он позиционировался как временный – здание все же оказалось слишком мало для компании. Минусом, как ни странно, стало и расположение в историческом центре, который и без того перегружен и инфраструктурно не готов к размещению офисов действительно крупных компаний. 

Кроме того, в Петербурге также находятся офисы дочерних компаний «Газпром нефти», курирующие все направления бизнеса: добычу и переработку нефти, бункеровку морских судов, заправку авиатранспорта, развитие гигантских арктических проектов, сбыт нефтепродуктов и управление сетью АЗС. Также в Северной столице размещены различные технологические, научно-технические и инновационные центры «Газпром нефти».  Для них подобрали офисные пространства в БЦ «Невская ратуша», бизнес-центр «Энергия» в Зоологическом переулке, бизнес-центр «У Красного моста» на Мойке. Сейчас, по информации «Фонтанки», рассматривается размещение одного из цифровых подразделений «Газпром нефти» в одном из зданий Новой Голландии. Кто из них переедет под одну новую крышу с корпоративным центром – пока неизвестно.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

Справка:

«Газпром нефть» первой из компаний группы «Газпром» переехала в Санкт-Петербург. Как писала «Фонтанка», решение о переходе на налоговый учет в Северной столице и перемещении корпоративного центра было принято акционерами компании еще в 2006 году. «Газпром нефть», получив петербургскую прописку, стала крупнейшим налогоплательщиком региона. Подавляющее большинство сотрудников головного офиса переехали в Петербург. В основном они покупали  квартиры в новостройках в Приморском районе, недалеко от места расположения Лахта Центра.

«Газпром нефть» была создана на основе купленной «Газпромом» у Романа Абрамовича и его партнеров компании «Сибнефть». За 13 лет «Газпром нефть» вышла на третье место в России по объемам добычи и переработки нефти. Сейчас в нефтяной дочке «Газпрома» работает около 70 тыс. человек в России и за границей (производство компании есть в Италии, Казахстане, Сербии, Республике Беларусь и Ираке). Компания владеет более 1800 АЗС в России и за рубежом.

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