«В случае осложнений мы оба с вами рискуем»: как в Петербурге делают обрезание на дому

За последний месяц в Петербурге врачам дважды приходилось спасать детей после неудачно проведенного на дому обрезания. Проводить циркумизацию — так называется эта операция официально — для детей без медицинских показаний законом не запрещается. Но только если речь идет о процедуре в лицензированной клинике. «Фонтанка» нашла доктора, который делает обрезание на дому, на свой страх и риск.

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В январе в одну из петербургских больниц привезли пятилетнего мальчика с сильной кровопотерей. Оказалось, что ему сделали на дому обрезание по религиозным соображениям. После суток в реанимации родители забрали ребенка домой.

В начале февраля двухлетнему ребенку пришлось проводить повторную операцию после кустарно проведенного хирургического вмешательства. Родители объяснили, что в клинике обрезание стоило 25 тысяч рублей, поэтому они нашли через Интернет специалиста, который взялся сделать операцию за 3 тысячи.

Циркумизация, хотя и считается достаточно распространенной, может привести к летальному исходу. Так произошло в начале января в Красноярске, где родители пригласили хирурга домой, чтобы прооперировать трехлетнего сына. После операции мальчику стало плохо и он скончался, было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В Петербурге больше сотни организаций предлагают услугу по обрезанию крайней плоти. Цены колеблются от 1300 рублей до 32 тысяч, в среднем по городу — около 13 тысяч рублей (по данным портала spb.krasotaimedicina.ru).

Обрезание по религиозным соображениям можно сделать и бесплатно. Так, обряд брит-мила для верующих евреев проводится в Первой семейной клинике Петербурга. «Это совместная инициатива синагоги «На Тверской», Большой хоральной синагоги и Первой семейной клиники Петербурга (гендиректор — прихожанин синагоги «На Тверской» Аркадий Зеликович Трейгер)», – говорится на сайте Большой хоральной синагоги. Правда, сначала придется документально подтвердить, что у проходящего обряд есть еврейские корни.

Глава узбекской диаспоры в Петербурге Алиджан Хайдаров рассказал «Фонтанке», что в диаспору постоянно обращаются соотечественники с просьбой порекомендовать врача или помочь договориться об операции обрезания. «Мы стараемся им предлагать профессиональных врачей-хирургов. Это опасный обряд. Не каждый из тех, кто самостоятельно учился проводить религиозные обряды, подготовлен к тому, что может открыться кровотечение у ребенка, – говорит Хайдаров. – У нас есть наши соотечественники-хирурги, мусульмане, и мы договариваемся, чтобы они оказывали содействие, если семья не может оплатить дорогостоящую операцию. Чтобы семья могла оплатить столько, сколько сможет».

Найти врача, который проведет обрезание на дому, не сложно. Мусульмане часто ищут доктора через священнослужителей или членов своей общины. В социальной сети «ВКонтакте» есть открытая группа «Обрезание-По-Сунне Спб-Вайнахи-Врачи».

Корреспондент «Фонтанки» дозвонился до хирурга по имени Ахмед и объяснил, что хочет провести операцию своему пятилетнему сыну. Врач предложил два варианта на выбор. В клинике на Боткинской улице — тогда операция будет стоить 10 тысяч рублей и еще 2,5 тысячи надо будет заплатить за анализы (клинический анализ крови, тест на свертываемость крови, 4 обязательных анализа на вич, гепатиты и сифилис). Второй вариант — врач придет на дом с инструментами и необходимыми препаратами, правда, сначала все равно надо будет прийти на осмотр — чтобы убедится, что нет противопоказаний. Анализы в этом случае не потребуются, а операция обойдется в 6 тысяч рублей.

«Но в случае осложнений мы оба с вами рискуем, – отметил Ахмед. – Осложнения могут быть самые разные: кровотечение, анафилактический шок или болевой шок. Я вас не пугаю и не отговариваю, но вы должны это понимать. Анестезию я делаю ультракаином, инструменты стерилизуются в клинике обеззараживающим раствором и автоклавированием. Нитки, которыми я подшиваю ранку, сами выйдут через две недели. Все должно пройти хорошо, я прооперировал около 300 детей».

При этом врач заверил, что в случае любых побочных эффектов после операции ему можно будет звонить хоть среди ночи — за результаты своей работы он готов отвечать.

«Больно ребенку будет только первые 30 минут после операции, – сказал Ахмед. – Детишки умные, как только поймут, что там больно, будут лежать, раздвинув ноги, чуть ли не на шпагате».

Как пояснили «Фонтанке» в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой, по мнению юристов конкретно циркумизацию проводить в домашних условиях нельзя. «Наши юристы отмечают, что эта операция требует лицензирования. А лицензирование — это квалификация врача плюс определенные условия, воссоздать которые на дому невозможно, – говорит пресс-секретарь детского омбудсмена в Петербурге Олег Алексеев. – Теоретически за проведение этой операции на дому родители могут быть привлечены по статье 535 Административного кодекса – «Недобросовестное исполнение родительских обязанностей». Обычно назначается штраф в 500 рублей, но надо еще доказать, что они понимали, что делают. Врач, который проводит операцию, может быть привлечен за оказание услуг, которые он не имел права оказывать».

В целом же специалисты не рекомендуют проводить циркумизацию без медицинских показаний. К таким показаниям относится, например, фимоз — патологическое сужение отверстия крайней плоти. Известный педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский отмечает, что у крайней плоти есть защитная функция и достаточно серьезная роль в работе иммунной системы. Все положительные моменты обрезания без медицинских показаний с медицинской точки зрения считаются недоказанными.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»