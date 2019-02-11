Из квартиры на Обуховской Обороны через окно сбежала дама. Путь к мужчине она прокладывала по связанным одеялам

Беглянку в яркой одежде ищут в Невском районе Петербурга. Женщина исчезла из комнаты, оставив после себя трос из связанных одеял и сообщение в «Инстаграме».

Как стало известно «Фонтанке» 11 февраля, накануне с заявлением в полицию обратился 21-летний уроженец Якутии. Он рассказал об исчезновении 29-летней сестры. Женщину не видели с 9 февраля, о своих планах она не сообщила родственникам. Но след побега из квартиры 209-го дома по проспекту Обуховской Обороны остался: из окна на третьем этаже беглянка выбиралась на улицу при помощи связанных одеял. Затем она вышла в прямой эфир в «Инстаграме» и заявила, что уезжает во Владикавказ с мужчиной.

В путешествие дама собралась в малиновых лосинах, куртке с мехом и серых уггах. Именно эти приметы указали родственники полиции.