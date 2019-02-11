Под контролем ИГ в Сирии остались четыре квадратных километра. Военные начали наступление

Отряды Сирийских демократических сил (SDF) (вооруженное формирование, действующее при поддержке США) начали наступление на город Багуз, где располагается последняя в Сирии укрепленная база террористов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом 11 февраля сообщил руководитель медиаофиса SDF Мустафа Бали.

Военные рассчитывают завершить операцию к концу февраля 2019 года. Предварительно известно, что в Багузе находятся от 400 до 600 боевиков ИГ, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Кроме того, в Багузе остаются от 500 до тысячи мирных жителей. Еще свыше 20 тысяч человек покинули его в предыдущие 10 дней, когда сирийские формирования выпускали людей из города перед началом наступления.

К настоящему времени бойцы SDF захватили 41 позицию, однако в воскресенье утром военные столкнулись с контрнаступлениями, которые были отражены, заявил Бали.

По данным телеканала CNN, под контролем ИГ в Сирии остается территория площадью около четырех квадратных километров.

Операция США и их союзников против ИГ проходит в Сирии с 2014 года, когда была создана возглавляемая Вашингтоном коалиция.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении вывести американские войска из Сирии. Он объяснил это тем, что Соединенные Штаты выполнили задачу по борьбе с ИГ в этой стране. Как заявил в начале января госсекретарь США Майк Помпео, террористическую организацию уничтожили на 99%.