Погостил на 3,6 млн рублей. Петербурженка заявила на знакомого, недосчитавшись накоплений

Уроженец Африки воспользовался гостеприимством жительницы Московского района Петербурга. В чужой квартире он нашёл миллионы и модный гаджет.

Как стало известно «Фонтанке» 11 февраля, накануне с заявлением в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила о пропаже 3,6 млн рублей и мобильного телефона iPhone 7. Деньги и гаджет, по её словам, исчезли из квартиры на Пулковском шоссе в период с 4 по 8 февраля. Доступ к жилью, кроме хозяйки, имел её 23-летний приятель из Нигерии.

Полиция задержала подозреваемого. Как сообщили в ГУ МВД по городу и Ленобласти, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».