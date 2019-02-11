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Общество
11.02.2019 08:29
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Росрыболовство впервые лишит квот рыбодобывающие компании украинского бизнесмена

Росрыболовство начало расторгать договоры на закрепление долей квот на добычу рыбы с российскими компаниями, которые контролировали иностранцы. Как считает Федеральная антимонопольная служба, до получения права на добычу водных биоресурсов эти компании находились под контролем иностранного инвестора — гражданина Украины Дмитрия Дремлюги.

Речь идет о пяти предприятиях: ООО «Атлантика», АО «ХК «Дальморепродукт», ООО «Тайфун», ООО «Краб ДВ» и ООО «Зарубинская база флота», сообщил 11 февраля РБК представитель федерального агентства. Все они были признаны Федеральной антимонопольной службой нарушителями закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

На основании заключений ФАС, направленных в Росрыболовство в конце 2018 года, его территориальные управления уже аннулировали этим юрлицам разрешения на добычу. В свою очередь, центральный аппарат Росрыболовства начал расторгать договоры о закреплении долей квот за этими компаниями. Это первый случай, когда российские компании, признанные подконтрольными иностранцам, лишаются квот, уточняет представитель Росрыболовства. В ФАС от комментариев отказались.

Лишенные квот компании вели на Дальнем Востоке, в основном регионе добычи рыбы в России, промысел минтая, трески, краба, кальмара и еще некоторых видов водных биоресурсов, например морского ежа, следует из информации на сайте Росрыболовства. В год эти компании вправе были добывать более 1,3 тыс. т минтая, более 800 т трески, до 200 т крабов, более 700 т кальмаров.

С 2015 года в ст. 11 закона «О рыболовстве» предусмотрен прямой запрет на добычу рыбы российскими предприятиями, находящимися под контролем иностранного инвестора (может прямо или косвенно распоряжаться больше 50%).

Часть договоров о закреплении долей квоты на добычу эти компании заключили с Росрыболовством в 2008 году сроком на десять лет — на их основании они ежегодно получали разрешения на вылов. Как выяснила ФАС, владельцем всех предприятий был бизнесмен Дмитрий Дремлюга.

Дремлюга родился в 1972 году в городе Ильчевске Одесской области. На Дальний Восток он переехал в 1990-е годы. В 1999 году гражданин Украины Дмитрий Дремлюга, проживавший в Приморском крае, указом президента Бориса Ельцина получил российское гражданство. В 2000-х Дремлюга получил контроль над старейшим в Приморье рыбопромышленным холдингом «Дальморепродукт».

Из Приморья Дремлюга уехал в 2012 году, когда у правоохранительных органов появились вопросы по нескольким уголовным делам, в частности связанным с махинациями на крабовых аукционах.

Получение российского гражданства не означало, что Дремлюга перестал быть гражданином Украины, установила ФАС. С декабря 2012 года Дремлюга «постоянно проживает на территории иностранного государства и не является налоговым резидентом Российской Федерации», следует из материалов судебного разбирательства между ФАС и ПАО (сейчас АО) «ХК «Дальморепродукт». В письме ФСБ, которое упоминается в судебных материалах, сказано, что Дремлюга объявлен в международный розыск «за совершение экономических преступлений» на территории России.

Сейчас Росрыболовство направило письма всем пяти упомянутым предприятиям с требованиями о расторжении квот, уточнил представитель ведомства. Три компании не согласились добровольно расторгнуть договоры на квоты в досрочном порядке. По предусмотренной законом процедуре Росрыболовство уже подало иски в Арбитражный суд Москвы и готовится в конце февраля подать аналогичные иски к оставшимся двум компаниям, если они также добровольно не откажутся от квот.

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