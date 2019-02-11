Российский спутник зафиксировал в атмосфере Земли мощные световые «взрывы». Явление науке неизвестно

Мощные световые «взрывы» в земной атмосфере зафиксировал ультрафиолетовый телескоп на российском спутнике «Ломоносов». Физическая природа явления пока неизвестна, рассказал директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.

По словам ученого, световые «взрывы» спутник неоднократно обнаружил во время полета на высоте нескольких десятков километров, пишет 11 февраля РБК со ссылкой на РИА Новости.

Панасюк объяснил, что вся атмосфера Земли подсвечивается всплесками ультрафиолетового излучения, но специалисты знакомы лишь со спрайтами (электрические разряды в мезосфере и термосфере) и с эльвами (слабосветящиеся вспышки в верхней части грозового облака).

Учены добавил, что космические лучи предельно высоких энергий регистрировать с помощью телескопа на «Ломоносове» оказалось непросто, поскольку в атмосфере Земли пристуствует большое количество вспышек природного и антропогенного характера.