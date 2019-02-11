«Где-то затерялись. Может, кто-то влюбился». После ЧМ-2018 из России в Аргентину не вернулись около 500 болельщиков

Порядка 300-500 аргентинских болельщиков не вернулись на родину с чемпионата мира по футболу, который прошел летом 2018 года в России. Об этом рассказал посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

«Почти 40 тысяч аргентинских болельщиков побывали в России, кстати, не все из них даже вернулись, около 300-500 человек, их ищут, ведь паспорт болельщика истек 31 декабря. Где-то затерялись, может, кто-то влюбился где-то в Сибири, может быть, открыл свой бизнес, не знаю», — цитирует 11 февраля Феоктистова РБК со ссылкой на РИА Новости.

Феоктистов отметил, что многие, кто вернулся домой с турнира, «в восхищении говорили, что Россия совсем не та, какой они себе ее представляли».

«Думали увидеть угрюмых, достаточно холодных северных людей, наверное, все же без ушанок летом, тем не менее, увидели, конечно, совершенно открытых, добрых, отзывчивых людей», — добавил посол.

Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Победителем стала сборная Франции, обыгравшая команду Хорватии. Третье место заняла Бельгия.

В общей сложности города-организаторы футбольного первенства в период проведения турнира посетило порядка 6,8 млн человек. Из них 3,4 млн — иностранцы. Согласно данным Ростуризма, въездной турпоток в период ЧМ-2018 вырос более чем на 50%.

После ЧМ команда России поднялась на 24 позиции в рейтинге ФИФА и заняла 46-е место. При этом ФИФА признала российскую сборную лучшей командой в защите.